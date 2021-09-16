Курс доллара: рубль торгуется разнонаправленно

Рубль в ходе торгов в четверг понизился к доллару и укрепился к евро, следуя динамике основных резервных мировых валют на рынке форекс.

Открывшись утром на отметке 72,26 к «американцу» и по 85,40 – к евро, в 17:00 мск доллар вырос и достиг уровня 72.51 руб., евро при этом ослаб до 85,27 руб. Индекс DXY c 92,67 пункта откатился к 92,47.

Дмитрий Бабин из БКС отметил, что в начале сегодняшних торгов рубль активно снижался из-за умеренной просадки нефтяных котировок и негативной динамики глобальных площадок. Но незадолго до старта основной российской сессии внешняя ситуация стала немного лучше, вызвав укрепления рубля, который паре с евро обновил годовой максимум на фоне снижения европейской валюты на рынке форекс.

Как пояснил Бабин первоначально глобальные фондовые индикаторы находились под давлением, но утром стали возвращать утраченные позиции. «Чёрное золото» же, напротив, вслед за позитивным началом дня перешло к сдержанной коррекции.

«Негативом для всех рисковых активов, в том числе для рубля, выступает регуляторная активность властей Поднебесной в корпоративном секторе. На этот раз в фокус их контроля попал игорный бизнес. Кроме того, в КНР начались репрессии против финансовых блогеров, которые, по мнению властей, излишне негативно высказываются об экономике страны, или подозреваются в информационном манипулировании фондовым рынком. Всё это заставляет инвесторов уходить из риска в более защитные активы, что негативно сказывается на курсе рубля к доллару», – считает эксперт.