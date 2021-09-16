Литва обеспокоена рыбным промыслом России в Балтийском море

Делегация Литвы в Совете Евросоюза призвала Еврокомиссию возобновить диалог с Москвой по вопросу управления запасами Балтийского моря, по мнению литовских политиков, Россия установила недопустимо высокие квоты на рыбный улов, говорится в комментарии литовской стороны об ограничении на вылов рыбы на 2022 год, установленным ЕС.

«Российская сторона осуществляет целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки», – говорится в документе.

В настоящее время все страны ЕС стараются придерживаться устойчивого использования ресурсов Балтийского моря, говорится в комментарии.

В свою очередь в Информационном агентстве по рыболовству РФ сообщили, что российская сторона неукоснительно придерживается всех договоренностей относительно вылова рыбы в бассейнах Балтийского моря.

«Литва имеет незначительные собственные воды, и у них, конечно, большие проблемы с рыболовством, которые они всячески пытаются переложить на российскую сторону», — прокомментировал в беседе с RT заявление литовской делегации руководитель агентства Александр Савельев.

Он также напомнил, что в 2015 году Россельхознадзор ввел ограничения на поставку в Россию рыбной продукции из стран Балтии из-за ряда нарушений. В 2020 году в ЕС приняли решение о сокращении вылова нескольких рыбных видов в Балтийском море, из-за чего латышским рыбакам разрешили в обмен на компенсацию уничтожить промысловые суда. В отсутствии работы многие рыбаки покидали Латвию и переезжали в Россию, резюмировал Савельев.

