Лучшим из лучших: Олег Дерипаска поздравил победителей стипендиальной программы

Стипендии от компании En+ Group в размере от 2,5 до 25 тысяч в месяц получили 66 студентов из 16 городов России. Церемония награждения прошла в регионах присутствия компании. Победителей пригласили посетить производственные объекты En+ Group и вручили памятные подарки.

Помимо прочего, участники программы также получили персональные поздравления от основателя компании и общественного деятеля Олега Дерипаски. В своем обращении он заявил, что все победители – «в числе лучших страны», и не спроста. Всего в 2021 году в Оргкомитет стипендиальной программы поступило порядка 300 заявок, конкурс составил 4 человека на место.

Дерипаска неоднократно проводил встречи со студентами вузов. Еще в 2010 году в преддверии своей лекции в рамках Президентского форума Гонконгского университета науки и технологий (HKUST), он отметил, что цель его выступления – «рассказать участникам форума, а это преимущественно студенты, о том, насколько важны активная жизненная позиция и вера в себя, о предоставляемых сегодня безграничных возможностях, которые необходимо увидеть, оценить и правильно использовать для достижения поставленных задач».

Принять участие в отборе 2021 могли студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Среди них – энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия и др. Список специальностей в дальнейшем будет расширен, а программа будет проводиться ежегодно.

«Спасибо за прекрасный конкурс, за возможность проявить себя, за будущие перспективы, которые нам предлагают. Интересно было поучаствовать в экскурсии по ГЭС. Также мы получили ответы на наши вопросы, что тоже очень важно. Хочу еще отметить сертификаты, которые подписал лично Олег Дерипаска», - поблагодарил компанию студент Сибирского федерального университета (СФУ) Владислав.

Критериями отбора стипендиатов стали высокая академическая успеваемость, наличие публикаций и научных достижений, активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях и т.д. Победителями стали лучшие из лучших.

«Участие в стипендиальной программе En+ Group – это возможность не только получить дополнительное финансирование на учебу и научные исследования, но и сразу попасть в мир большой промышленности и энергетики. Мы ждем стипендиатов на производственную практику и в дальнейшем - на работу на наших предприятиях и надеемся, что победа в конкурсном отборе мотивирует их на новые победы и научные достижения», - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group Наталья Альбрехт.