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Миф первый: Советский Союз развалили номенклатура и интеллигенция

Тихон Сысоев
обозреватель журнала «Эксперт»
Петр Скоробогатый
заместитель главного редактора, редактор отдела политика журнала «Эксперт»
Сергей Соловьев
ведущий научный сотрудник факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории
Дмитрий Андреев
заместитель декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Тихон Сысоев, Петр Скоробогатый, Сергей Соловьев, Дмитрий Андреев
16 сентября 2021, 16:59
16 сентября 2021, 16:59

К 30-летию распада Советского Союза журнал «Эксперт» запускает серию подкастов, чтобы заново обсудить и по-новому осмыслить то, как сворачивался этот грандиозный проект. Для этого мы собрали самые ходовые мифы о причинах развала СССР, чтобы опровергнуть или, наоборот, доказать их состоятельность в беседе с ведущими историками, экономистами, политологами и культурологами.

Константин Махмутов/ТАСС
1991 г. СССР. Москва. Горожане на танке около здания Совета министров РСФСР

Прочитать подкаст можно здесь

В первом подкасте мы обсудим миф о том, что развал Советского Союза произошел по вине советской элиты и интеллигенции. Номенклатура сделала это, желая приватизации и доступа к западному миру, а интеллигенция — стремясь к демократизации и либерализации.

В обсуждении этого мифа приняли участие Сергей Соловьев, ведущий научный сотрудник факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, Дмитрий Андреев, заместитель декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, а также Тихон Сысоев и Петр Скоробогатый — журналисты отдела «Политики» журнала «Эксперт».

3:50 Пророчество Льва Троцкого
6:05 Почему советская партийная бюрократия победила промышленную элиту
8:30 Точка невозврата — это брежневская эпоха
11:00 Советская интеллигенция была инструментом в руках номенклатуры
30:37 Что больше всего раздражало интеллигенцию в советской системе
35:43 Почему в 1988 году в журнале «Вопросы истории» была опубликована статья с завышенными потерями СССР во время Великой Отечественной Войны
38:30 Когда в СССР складывается черный рынок и как на нем обогащалась номенклатура
51:50 Как интеллигенция в республиках обслуживала интересы местной номенклатуры, которая выбрала логику развала