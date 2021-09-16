Миф первый: Советский Союз развалили номенклатура и интеллигенция

В первом подкасте мы обсудим миф о том, что развал Советского Союза произошел по вине советской элиты и интеллигенции. Номенклатура сделала это, желая приватизации и доступа к западному миру, а интеллигенция — стремясь к демократизации и либерализации.

В обсуждении этого мифа приняли участие Сергей Соловьев, ведущий научный сотрудник факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, Дмитрий Андреев, заместитель декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, а также Тихон Сысоев и Петр Скоробогатый — журналисты отдела «Политики» журнала «Эксперт».

3:50 Пророчество Льва Троцкого

6:05 Почему советская партийная бюрократия победила промышленную элиту

8:30 Точка невозврата — это брежневская эпоха

11:00 Советская интеллигенция была инструментом в руках номенклатуры

30:37 Что больше всего раздражало интеллигенцию в советской системе

35:43 Почему в 1988 году в журнале «Вопросы истории» была опубликована статья с завышенными потерями СССР во время Великой Отечественной Войны

38:30 Когда в СССР складывается черный рынок и как на нем обогащалась номенклатура

51:50 Как интеллигенция в республиках обслуживала интересы местной номенклатуры, которая выбрала логику развала