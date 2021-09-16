Набиуллина заявила об ограничениях для роста ипотеки в России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК заявила, что Россия приближается к пределу роста ипотеки. «Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения... Уровень проникновения ипотеки [в России] может быть не очень большой по сравнению со многими странами. Но важно смотреть не просто на количество людей, которые взяли ее, или на долю к ВВП. Ипотека — это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей», — считает председатель Банка России. Рост ипотечного кредитования «должен быть соразмерен росту доходов, но не только, надо учитывать и уровень доходов», – сказала Набиуллина.

13 сентября «Эксперт» писал, что директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков прогнозирует рост объема выдачи ипотечных кредитов российскими банками по итогам 2021 года примерно на 10% и он достигнет пяти триллионов рублей. По его словам, ключевые события для рынка произошли в июне, когда изменились условия кредитования по двум основным госпрограммам — льготной ипотеке на новостройки и «Семейной ипотеке».

«Мы видим, что “Семейная ипотека” сейчас становится драйвером прироста ипотечных портфелей для банков. На наш взгляд, с точки зрения социального вопроса это правильно. Потому что “Семейная ипотека” — это более понятный, более конкретный, более целевой продукт. Она позволяет семьям с маленькими детьми улучшить свои жилищные условия», — отметил Евгений Шитиков.А вот льготная ипотека, что ожидаемо, пошла на спад. Уже к началу месяца зафиксированы минимумы с момента запуска программы. По данным «Дом.РФ», за первую неделю сентября банки приняли всего пять тысяч заявок, из которых одобрили 3300. Количество выданных кредитов составило всего 1600 в объеме 3,9 млрд рублей. Спад был замечен уже в июле, когда было выдано на 15% меньше кредитов, чем в июне. По оценкам ЦБ, падение могло быть и больше, но часть заемщиков фактически перетекла в «Семейную ипотеку». Аналитики указывают, что восстановления спроса в ближней перспективе ждать не приходится: все, кто хотел и мог взять ипотеку, это уже сделали.

Как отмечал Эксперт Online, в конце августа в России впервые за год зафиксировали снижение стоимости жилья. В юго-восточном округе столицы, где строят больше всего домов массового сегмента, цены на новостройки упали в июле на 1,5%, а по итогам августа в целом по Москве могут снизиться еще на 1,7%, прогнозируют риелторы. В Омске средние цены на квартиры в новостройках упали на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на 0,6%. Об этом сообщили Известия.

С изменением условий льготной ипотеки спрос постепенно снижается, и застройщики начинают пересматривать подходы к ценообразованию — в первую очередь на наименее востребованные проекты. В течение ближайших двух-трех лет цены на первичные квартиры могут понизиться на 10–15%, полагают эксперты.

По мнению эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, можно ждать коррекцию еще на 2-3% до конца года, и это будет вполне нормальным явлением при постепенном снижении цен на стройматериалы и отсутствии платежеспособных ипотечников – большинство из тех, кто мог купить жилье, уже это сделал, уверен аналитик.

Дополнительным триггером для снижения цен станут залоги: 25% московского предложения продается с обременением, и здесь условия диктовать могут уже покупатели, а не продавцы. Это может дать еще 2-3% дисконта в среднем по рынку — по итогу сделок, а не по предложению.