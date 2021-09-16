Названы ранние признаки деменции

Медики, которые приняли участие в специальном опросе информационного портала Express, перечислили самые главные первые симптомы деменции у людей.

Напомнив, что деменция у человека начинает развиваться, когда уменьшается кровоснабжение головного мозга, они отметили, что на ранних стадиях прогрессирование этого недуга можно замедлить.

Одним из ранних признаков деменции является нарушение внимания. Например, человек может начать часто отвлекаться от просмотра фильма или передачи. Также о развитии заболевания могут говорить и изменения в поведении – в частности, жизнерадостный, весёлый человек может стать раздражительным, замкнутым, начать грустить.

При этом в самом начале заболевания эти признаки едва заметные. Но со временем они становятся всё более выраженными. Помимо этого, необходимо знать, что риск развития деменции возрастает в два раза каждые 5 лет после 65.

Ранее «Эксперт» сообщал, что пофессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова заявила, что в 40% из известных факторов риска можно предотвратить развитие деменции.

Она отметила, что на развитие болезни влияет множество факторов. Например, экологические, генетические, сосудистые и так далее. Но многие из них остаются неизвестными для специалистов.

Боголепова советует вести здоровый образ жизни, который убережет не только от деменции, но и от многих других проблем со здоровьем; избегать черепно-мозговых травм, ведь из-за них риск развития деменции возрастает в 3,5 раза; нормализовать вес тела и повышать уровень своего образования. У людей с плохими знаниями выше уровень развития Альцгеймера в старости.