Названы разрушающие мозг продукты

Специалисты-неврологи назвали продукты, которые пагубно действуют на организм человека.

По их мнению, неправильное питание может стать причиной воспалительных процессов в мозге, ухудшения памяти и других проблем со здоровьем. В частности, чтобы улучшить когнитивные функции, они рекомендуют не злоупотреблять сладким, передаёт РИА Новости.

«Надо помнить, что сахар влияет на инсулин, который регулирует поступление аминокислот в мозг. Они отвечают за образование гормона сна. Переизбыток сахара может привести даже к гипергликемической коме», – предупредил диетолог Димитар Маринов.

При этом врач считает, что не стоит полностью отказываться от сахара, так как это может стать причиной ухудшения умственных способностей и даже краткосрочных потерь сознания.

Серьёзную опасность для головного мозга несёт злоупотребление спиртными напитками. По мнению врача Мелисса Митри, даже нерегулярное употребление алкоголя приводит к нарушениям памяти и повреждениям мозга.

«Если вам необходимы спиртные напитки, старайтесь не выпивать более одного бокала вина, пива или рюмки ликера», — заявил он.

Кроме того, важно следить за уровнем витамина B12, который защищает нервные клетки. Симптомами его недостатка являются плохая память и депрессия, что может привести к необратимым последствиям для нервной системы.

«Те, кто избегают продуктов животного происхождения либо недостаточно едят, страдают от нехватки витамина В12, в особенности в возрасте после 50 лет», – отметила врач Элизабет Уорд.

Врагами мозга также являются продукты, в которых много насыщенных жиров – они способны ухудшить когнитивные функции и ментальное здоровье тех, кто страдает от психических заболеваний. Кроме того, они усиливают раздражительность и депрессию.

В свою очередь диетолог Лиз Вайосник отметила важность регулярности в приемах пищи. Она предупредила, что в случае затяжных перерывов в первую очередь страдает мозг, так как организм пытается восполнить недостаток глюкозы из внутренних резервов. В результате происходит потеря энергии и человек не может фокусироваться на чем-либо.

Самым лучшим вариантом будет завтрак в течение часа после пробуждения. Затем принимать пищу необходимо каждые три-четыре часа в течение дня.

Ранее сообщалось, что медики, которые приняли участие в специальном опросе информационного портала Express, перечислили самые главные первые симптомы деменции у людей.

В частности, это нарушение внимания. Например, человек может начать часто отвлекаться от просмотра фильма или передачи. Также о развитии заболевания могут говорить изменения в поведении – в частности, жизнерадостный, весёлый человек может стать раздражительным, замкнутым, начать грустить.

