Объем валютной контрабанды в России вырос в 10 раз

За восемь месяцев текущего года инспекторы Федеральной таможенной службы (ФТС) выявили незаконное перемещение наличных денег на сумму 1,4 млрд рублей, что в 10 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (131 млн рублей). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ФТС.

«В основном контрабандный провоз наличной валюты наблюдается через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России или обратно. Также фиксируется перемещение денежных инструментов, в частности, дорожных чеков», — уточнили в ФТС.

Причиной такого резкого увеличения объема валютной контрабанды таможенники назвали выявление и пресечение деятельности преступной группировки, члены которой на протяжении длительного времени вывозили в Турцию наличность. В общей сложности в этом году они перевезли валюту на сумму в 1,2 млрд рублей.

Кроме того, рост незаконной перевозки валюты эксперты связывают с увеличением доли наличности в кошельках россиян. Расчеты реальными деньгами позволяют избежать лишних вопросов со стороны банков и контролирующих органов, а также дают возможность предпринимателям оптимизировать свои расходы и налогообложение, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, чаще всего россияне незаконно перевозят доллары и евро.

Согласно российскому законодательству, провоз наличных денег через границу неограничен, но при превышении эквивалента в $10 тыс. необходимо оформить декларацию, а для суммы более $100 тыс. — подтвердить происхождение денег.

Как писал Expert.ru, легальное производство табачных изделий в России уже три года подряд продолжает снижаться, и эксперты не видят причин ожидать смены тренда. Основная причина — масштабный приток в Россию нелегальных сигарет. Он развивается в первую очередь за счет неконтролируемого перемещения табачной продукции между странами ЕАЭС или в другие государства за пределами союза под видом фиктивных экспортных и транзитных перевозок табачной продукции.

