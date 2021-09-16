Польша не планирует продлевать контракт с «Газпромом»

Польша не планирует продлевать с компанией «Газпром» контракт на поставку газа, рассказал уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl. он уточнил, что заменить российское топливо призван газ, который с 1 октября 2022 года будет поступать в страну по трубопроводу Baltic Pipe.

«Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом», - заявил Наимский. По его мнению, поставки газа через Baltic Pipe будут достаточными для экономики Польши.

В настоящее время Варшава закупает в год до 10 млрд куб. м российского газа, контракт на поставку которого истекает в 2022 году. Ранее председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский не исключил возможность продления поставок топлива из России после 2022 года. В польском правительстве, в свою очередь, неоднократно звучали заявления, что страна не будет пролонгировать контракт на поставку газа с Россией.

Baltic Pipe — газопровод, строящийся между Польшей и Данией, меморандум о строительстве которого был подписан несколько лет назад. Проект, стоимость которого составляет 1,7 млрд евро, должен быть реализован в 2022 году, что позволит транспортировать природный газ из Норвегии в Польшу через Данию.

