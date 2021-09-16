Проект SIRIUS: женщины и мужчины хороши в космосе по-своему

Международный длительный изоляционный эксперимент SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station — международное научное исследование в уникальном наземном комплексе) продолжается. Его третий этап стартует в ноябре 2021 года и продлится, как предполагается, 240 суток (первые два длились 17 и 120 суток соответственно). Первоначально ученые намеревались провести 240-суточные исследования в 2020 году, но эксперимент пришлось отложить из-за пандемии COVID-19.

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Проект подразумевает имитацию условий изоляции при полете на Луну и высадке на планету. Он проводится с 2017 года российским Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, американской Human Research Program NASA (Программа исследований человека НАСА) и специалистами из других стран. Цель эксперимента — изучение психологических и физиологических особенностей существования гендерно смешанного экипажа в условиях длительной изоляции. Специалисты ИМБП, в частности, исследуют медико-психологические риски, возможности человека и его работоспособность при длительных пилотируемых космических полетах.

Проект SIRIUS — это в определенном смысле продолжение проекта «Марс-500».

Раньше исследователи и испытуемые прорабатывали сценарий полета и высадки на Марс, но космическая программа поменялась, поэтому теперь ученые исследуют ситуацию полета на Луну, рассказывает представитель пресс-службы ИМБП Олег Волошин.

Российская космическая программа по освоению Луны предполагает непилотируемый полет в район Южного полюса планеты, а затем — пилотируемый. Первый должен будет выполнить аппарат «Луна-25», в задачи которого войдут отработка технологии посадки и исследование лунной поверхности в районе Южного полюса. Затем — предположительно, к 2030 году — на Луну будет совершен пилотируемый полет. И примерно к 2034 году планируется начать строительство лунной базы. Более точно говорить что-либо трудно, поскольку даже сроки запуска «Луны-25» несколько раз переносились.

Тендер на гендер

Так или иначе, для того чтобы длительные полеты и пребывание на космических станциях были успешными, необходимо изучение поведения и здоровья экипажа в условиях длительной изоляции. В «Марсе-500» состав экипажа был мужской — всего одна женщина попала в программу на этапе 14-суточного эксперимента. SIRIUS — проект со гендерно смешанным экипажем. В двух первых этапах участвовали команды из трех мужчин и трех женщин, и смешанный состав показал в рамках эксперимента весьма интересные результаты.

«Люди уже давно летают в космос, но по-настоящему длительных полетов пока нет, — говорит Волошин. — В рамках эксперимента нам важно гендерное разнообразие. Экипаж, состоящий из мужчин и женщин — это одновременно психологически и тяжелее, и легче».

В каких-то тестах лучше проявляют себя мужчины, а в каких-то их превосходят женщины, поэтому говорить, кто лучше — мужчины-космонавты или женщины-космонавты — трудно, комментирует Волошин. Например, на первом этапе исследований выяснилось, что женщины лучше переносят длительное время без сна: лидерами опыта на когнитивные особенности стали две девушки, которые после 38 бессонных часов быстрее решили задачу на вычисление.

Принципиальных отличий (кроме продолжительности) в программе третьего этапа не будет, но кое-что новое для испытателей-добровольцев ИМБП всё же приготовил.

Во-первых, у института появились современные VR-очки, которые лучше передают изображение. Соответственно, те моменты эксперимента, которые требуют нахождения экипажа в виртуальной реальности (в 2019 году, например, участники эксперимента таким образом совершали «посадку на поверхность Луны»), будут носить более реалистичный характер.

Во-вторых, у участников проекта появится печь для выпечки хлеба. Самая обычная. Но для испытателей это — настоящий подарок. Разнообразие в еде у них не очень большое — рацион приближен к реальному космическому. Часто по окончании экспериментов добровольцы отмечали, что именно скудное питание заставляло их грустить по «земной жизни» больше всего. Ученые рассчитывают, что возможность печь хлеб поможет участникам хотя бы частично снять эту проблему.

Конечно, повторения в эксперименте есть. И это естественно: ученым важно набрать статистику, а для этого необходимо повторение ситуаций и наблюдение за тем, как ведут себя в одних и тех же условиях разные испытуемые.

Как и во время предыдущих этапов, любой из участников может покинуть проект в любой момент без объяснения причин. Не все проходят эксперимент. Это тяжело психологически.

Пока есть деньги и планы — SIRIUS будет «летать»

Ученые не только изучают психологию и физиологию испытуемых, но и отрабатывают модели поведения в условиях, связанных с практикой функционирования межпланетных космических станций.

На третьем этапе SIRIUS’а будут воспроизведены выход за орбиту Земли, перелет до условной планеты с последующим орбитальным облетом для поиска места приземления, планетарная посадка экспедиционного модуля для проведения научных исследований и другие задачи, включая возвращение на Землю.

В частности, в эксперименте реализована пятиминутная задержка сигнала при связи с «центром управления».

«Это помогает симулировать реальную ситуацию, когда космонавты отправляют сообщения, но приходят они в центр управления с задержкой от пяти минут, —поясняет Волошин. — Такой опыт, позволят участникам в некоторых ситуациях проявлять самостоятельность и принимать решения без помощи “Земли”».

Помимо тренировок, испытуемые участвуют в смоделированной для них профессиональной деятельности экипажа. Они технически обслуживают пилотируемый комплекс, производят операторскую работу по стыковке с транспортными кораблями, дистанционно управляют робототехническими средствами и многое другое.

Кандидатами на участие в третьем этапе стали 12 человек из России, США и ОАЭ. Шесть из них войдут в состав экипажа. Участники общаются друг с другом на русском и английском языках. Хотя в истории эксперимента бывали и исключения.

«Однажды к нам попал за четыре месяца до старта участник из Китая, — рассказывает Волошин. — Он совсем не знал русского языка и кое-как общался на английском. Но это не помешало участникам. Они изобрели своеобразный суржик и спокойно общались с китайским коллегой».

Пока даже сами исследователи до конца не знают, какие задачи встанут перед участниками эксперимента. Можно только предположить, что пока у стран-участниц есть финансирование и планы полететь на Луну, SIRIUS будет продолжаться.