Путин призвал граждан России принять участие в парламентских выборах

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам РФ в преддверии выборов депутатов Государственной Думы и призвал принять участие в голосовании.

«В ближайшие дни – 17, 18 и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной Думы.Избрание её нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», – сказал Путин.

Президент напомнил, что смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, а Государственная Дума – это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Он подчеркнул, что нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа.

«Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность», – сказал Путин.