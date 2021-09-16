Путин заявил о десятках человек из его окружения, заболевших ковидом

Президент России Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели ковидом «не один, не два», а несколько десятков человек, передает ТАСС.

«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом», — сообщил Путин в ходе своего выступления в онлайн-режиме на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он добавил, что речь идет о «нескольких десятках человек».

«Это не один, не два, а несколько десятков человек», — продолжил Путин. Глава РФ извинился за свое отсутствие на мероприятии, отметив, что ближайшие несколько дней он проведет в режиме самоизоляции.