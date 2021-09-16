«Роснефть» с Японией будут развивать сотрудничество в области углеродного менеджмента

ПАО «НК «Роснефть» и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) подписали Меморандум о сотрудничестве в области углеродного менеджмента.

Документ предусматривает развитие взаимодействия сторон в области реализации низкоуглеродных проектов с участием НК «Роснефть» и японских компаний, а также обмен опытом и технологическими решениями по перспективным направлениям. В частности, стороны планируют оценить потенциал новых низкоуглеродных технологий, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов, а также на повышение энергоэффективности бизнеса, в том числе, в сфере бурения и нефтесервиса.

«Роснефть» и METI изучат перспективы новых проектов, предусматривающих применение технологий улавливания, хранения и использования СО2, оборот компенсационных углеродных квот, а также разработку современных видов топлива, в том числе, водородного и аммиачного.

Обеспечивая устойчивость своей производственной деятельности, «Роснефть» ведет постоянную работу по минимизации воздействия на окружающую среду для ее сохранения на благо нынешнего и будущих поколений.

«Роснефть» реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. За последние три года «Роснефть» сократила объем валовых выбросов в атмосферу на 17%, в том числе за счет реализации программы рационального использования попутного нефтяного газа. Кроме того, за последние три года сокращен уровень негативного воздействия, вызванного отказами трубопроводов на 17%. В 2020 году «Роснефть» сократила ранее накопленный объем буровых отходов более чем на 1,3 млн тонн. За 2018-2020 годы сотрудники дочерних обществ «Роснефти» высадили более 3,5 млн саженцев. При этом в первой половине 2021 года высажено около 4 млн саженцев и молодых деревьев. За последние три года объем водоотведения в сети других организаций для вторичного использования увеличился на 22 %. В 2020 году дочерние общества «Роснефти» выпустили в речные системы России свыше 65 млн мальков сибирского осетра, муксуна, пеляди, лосося и других. В первом полугодии 2021 года в водные объекты уже выпущено более 70 млн мальков. С 2018 года «Роснефть» направила более 122 млрд руб инвестиций в основной капитал (программа повышения рационального использования попутного нефтяного газа, повышение надежности трубопроводов, строительство очистных сооружений и т.д.), при этом текущие (операционные) затраты за этот период составили 92 млрд руб.