Российским банкам предсказали рекордную прибыль в этом году

Прибыль российских банков по итогам 2021 года может составить 1,7-2 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов на полях международного форума «Банки России — XXI». По данным Центробанка, в 2020 году прибыль банковского сектора РФ была на уровне 1,6 трлн рублей.

«Стабильность банковской системы не вызывает сомнений. Мы не меняем оценок и ожидаем получения банками прибыли в размере 1,7-2 трлн рублей по итогам года», — заявил Сухов.

Он отметил, что активы банковского сектора за 2020 год выросли почти на 17%, за первое полугодие текущего года — еще на 6%. Соотношение активов банков к ВВП в прошлом году выросло до рекордного уровня — 97% (с 81% в конце 2019 года).

Сухов считает, что высокий темп роста этого сектора не приведет к жестким сдерживающим мерам Центробанка, так как текущий уровень капитализации и среднее значение достаточности капитала банков находятся на хорошем уровне. Запас капитала над минимальными требованиями, по его данным, сейчас составляет 5,9 трлн рублей.

По данным ЦБ, рекордный уровень чистой прибыли банковский сектор РФ продемонстрировал в 2019 году — 1,7 трлн рублей. Однако почти четверть этой суммы была «бумажной», так как она сформировалась за счет перехода банков на новый стандарт отчетности.

Как писал Expert.ru, проблема сверхдоходов банковского сектора очевидна. Ее решение возможно за счет введения повышающего коэффициента по налогу на прибыль коммерческих банков. Однако экономист и публицист Никита Кричевский считает, что этот подход неоптимален, поскольку на долю доминирующего Сбера приходится 66% совокупной прибыли всей банковской системы с начала этого года. Выходом из ситуации может стать введение прогрессивного налога на рост процентных доходов банковской системы, начиная с маржи в 3%, полагает эксперт. Например, при марже от 3 до 3,5% налог на избыточную прибыль 15%; от 3,5 до 4 — 30%. И так на каждые 0,5% роста маржи нужно увеличивать налог на 15%.