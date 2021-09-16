«Северный поток – 2»: еще одни подводные камни на пути подводной трубы

Несмотря на то, что последние трубы «Северного потока — 2» уложены на дно Балтики, до полноценной эксплуатации газопровода остаётся еще пара шагов. Газопроводу предстоит пройти две сертификации, доказав своё право называться независимым оператором и получив сертификат соответствия на сам трубопровод. После прохождения этих процедур Европа, наконец-то, начнет получать газ без посредников.

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«Проект будет соответствовать всем условиям и разрешениям»

Документы на получение Nord Stream 2 статуса независимого сетевого оператора российской стороной подготовлены и на днях переданы в германское Федеральное сетевое агентство. Там приступили к рассмотрению заявки, обозначив крайним сроком завершения этого процесса 8 января будущего года. Что касается технологической экспертизы, то пакет документов регулятору пока не подан; сроки подачи будут зависеть, как выяснилось, от сроков приятия решения Федеральным сетевым агентством.

Представители Nord Stream 2 AG перспективы прохождения сертификаций пока не комментируют, но в беседе с Expert.ru выразили уверенность в благополучном исходе обеих процедур, отметив, что проект будет соответствовать всем условиям разрешений и техническим стандартам.

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Прецеденты уже были

Вполне понятно, что обе процедуры — правовая и технологическая — имеют для газопровода одинаково важное значение. Но если в случае отказа признать Nord Stream 2 независимым оператором газ в Европу всё-таки пойдёт (пусть одной из двух ниток «Северного потока — 2» и придётся поделиться с конкурентами), то непрохождение или задержка технологической сертификации газопровода не позволят запустить его в принципе.

Это важный момент, особенно с учетом того, что попытка затормозить строительство газопровода таким способом уже предпринималась. Напомним, что сначала для проверки безопасности и технической целостности газопровода (с последующей выдачей сертификата соответствия) владелец «Северного потока — 2» привлек германо-норвежскую фирму Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV-GL). Однако, из-за объявленных Соединенными Штатами санкций в отношении газопровода, специалисты DNV-GL отказались от сотрудничества, и перед Nord Stream 2 встал вопрос о новом партнере по сертификации.

Комментируя те события, Датское энергетическое агентство напомнило, что российский оператор может привлечь любую третью сторону для сертифицирования трубопровода. В итоге технологическую сертификацию «Северного потока — 2» будет проводить Горное управление немецкого города Штральзунд. К слову, именно это ведомство первым из всех иностранных контрагентов выдало разрешение на реализацию проекта строительства газопровода в 2017 году.

Немцы начали — немцы и закончат

Пока немецкие коллеги ожидают поступления пакета документов для технологической сертификации, Expert.ru решил поинтересоваться у специалистов подробностями и особенностями этой процедуры — предполагаемыми сроками её начала и окончания, а также возможными подводными камнями на пути к повороту вентиля, который пустит голубое топливо по «Северному потоку — 2».

«Задача технологической сертификации — подтвердить, что все технические решения, которые были заложены на этапе проектирования газопровода в соответствии с требованиями международных стандартов и получили положительное заключение всех стран, через чьи территориальные воды и ИЭЗ проходит газопровод, реализованы. А также подтвердить, что фактически выполнены технические решения, которые были предусмотрены на этапе строительства», — рассказал заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов факультета проектирования, сооружений и эксплуатации систем трубопроводного транспорта РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Никита Голунов.

По его словам, выбор именно немецкого регулятора для процедуры технологической сертификации обусловлен тем, что Германия пока единственная из стран, мимо которых пролегает «Северный поток — 2», выдавшая разрешение на его строительство, но не на ввод в эксплуатацию.

«Скажем, Норвегия, Швеция и Финляндия, давая разрешение на строительство, автоматически, в соответствии со своими правовыми регламентами, подтвердили и согласие с будущей эксплуатацией газопровода. В Дании такие разрешения выдаются порознь, но датчане уже подтвердили, что препятствий к началу эксплуатации СП -2 они не видят. Германия оказалась, так скажем, заинтересованной стороной в этом процессе, а компетенция и правомочность упомянутого Горного управления как раз позволяют выдать Nord Stream 2 необходимый сертификат соответствия», — пояснил Голунов.

Водолазы уже не нужны

Коснулся Голунов и процесса прохождения технологической экспертизы как такового. По его словам, для подтверждения технической готовности газопровода к работе Горному управлению Штральзунда не придётся нанимать аквалангистов для осмотра каждого шва трубопровода. Вся работа регулятора будет носить исключительно «бумажный» характер.

«Надо сразу сказать, что подаваемый на сертификацию пакет документов заранее снабжён данными всех необходимых экспертиз и испытаний, — рассказал эксперт. — Причем, привлекая экспертные организаций для проведения необходимых исследований, Nord Stream 2 AG изначально имел дело с теми исполнителями, чьи профессиональные компетенции подтверждены необходимой профильной сертификацией, а заключения соответствуют всем признанным международным стандартам. К пакету документов прилагаются изначально разрешительные документы всех подрядных и субподрядных организаций, участвовавших в реализации проекта, а также результаты проведения гидроиспытаний при пуско-наладочных работах, которые сами по себе являются гарантией и доказательством технической надёжности и эксплуатационной пригодности газопровода».

Подводный камушек

Не обошел Голунов и вопрос о возможной «ложке дёгтя», способной испортить почти готовое «газовое блюдо». Речь о том, что укладывать «Северный поток — 2» начинали суда швейцарской компании Allseas, а заканчивали — российские «Академик Черский» и «Фортуна». Формально это — нарушение техническо-проектной документации, но собеседник Expert.ru не считает его критичным.

«Наши суда были привлечены к строительству в силу форс-мажорных обстоятельств и при этом дооборудованы в соответствии со всеми необходимыми требованиями, — поясняет Голунов. — Все работы были ими выполнены в соответствии с проектом — это ставили во главу угла именно педантичные немцы. А результаты гидроиспытаний, повторюсь, несомненно подтвердят соответствие газопровода всем установленным регламентам. Поэтому вопрос стоит только о гипотетической возможности именно, что называется, придраться. Но принимая во внимание тот факт, что СП-2 на самом деле укрепляет энергетическую безопасность всей Европы и, в первую очередь, Германии, немцам пристало придираться в последнюю очередь — особенно, если с технологической точки зрения всё в порядке».

Пока пакет не полон

Что касается сроков начала и окончания технологической экспертизы, то их пока прогнозировать сложно. В любом случае, этот процесс не начнется до вынесения германским Федеральным сетевым агентством решения о признании Nord Stream 2 независимым оператором. Согласно заявлению Министерства энергетики и инфраструктуры германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, на территории которой находится точка выхода газопровода на берег ФРГ, сертификат о признании Nord Stream 2 независимым оператором входит в пакет документов для подачи заявки на технологическую сертификацию. Если так, то Горное управления города Штральзунд увидит означенный пакет только в начале 2022 года.

Сам же процесс экспертизы, с технической точки зрения, занимает много меньше времени. Здесь можно опираться на сроки, в которые уложилась сертификация «Северного потока — 1», считает Никита Голунов. Тогда удалось пройти эту процедуру менее чем за месяц с момента подачи документов до начала непосредственно газовых поставок, напомнил он.