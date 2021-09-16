Новый тройственный союз между США, Великобританией и Австралией направлен против Китая

США, Великобритания и Австралия создали новую «Антанту», партнерство с сильным акцентом на сотрудничество в военной сфере. Давние союзники планируют еще больше расширить и углубить военное сотрудничество и еще активнее делиться разведданными. Кроме этого, Вашингтон и Лондон помогут Австралии построить первую атомную субмарину. О значимости соглашения говорит хотя бы тот факт, что технологиями строительства подводных лодок США поделились на данный момент только с Лондоном.

Новое соглашение – AUKUS (сокращение от Австралии, Соединенного Королевства и США), о котором объявили в виртуальном формате 15 сентября лидеры США, Великобритании и Австралии: президент Джо Байден, премьер-министр Борис Джонсон и премьер Скотт Моррисон соответственно, подписано на фоне роста влияния КНР в Индо-Тихоокеанском регионе и, очевидно, направлено против нее. Тем не менее, официальные лица в США, Великобритании и Австралии подчеркивают, что оно не направлено против какой-то конкретной страны.

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«Это партнерство станет очень важным элементом в защите наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе, а также повысит безопасность наших граждан дома»,- говорится, например, в заявлении Бориса Джонсона.

Соглашение состоит из нескольких пунктов, главным из которых является строительство подводного флота для Австралии. Кроме этого, оно направлено на расширение и углубление сотрудничества между его участниками в киберпространстве, развитии искусственного интеллекта, квантовых технологий и т.д.

Подписание AUKUS в середине сентября, сразу после вывода американских войск из Афганистана, подтверждает курс администрации Байдена на усиление присутствия Америки в Индо-Тихоокеанском регионе и противостоянии с Китаем.

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Несмотря на то, что в Вашингтоне, по крайней мере, пока не говорят о направленности нового соглашения против Пекина, китайское посольство в США вновь призвало американское правительство и другие западные государства «отказаться от мышления времен холодной войны и идеологических предрассудков».

Ближе остальных участников AUKUS к Китаю находится Австралия, отношения которой с Пекином в последнее время существенно ухудшились. В Китае в прошлом году были очень раздражены призывом главы австралийского правительства провести международное расследование начала коронавирусной пандемии в Ухане. Китайские власти ввели ряд импортных ограничений и тарифов на австралийские товары и сырье, включая уголь, вино и ячмень.

Правительство Моррисона решило укрепить свои вооруженные силы. Особое внимание уделяется ракетам большой дальности, наступательному кибероружию, подводному флоту.

Новое соглашение подверглось критике Франции. Однако Париж волнует не направленность его против Китая, что, очевидно,

приведет к росту напряженности в регионе, а не ее ослаблению, как говорится в заявлениях его участников. Французы обиделись, потому что AUKUS сорвал или как минимум отложил на неопределенное время сделку между Парижем и Канберрой по строительству подводных лодок.

Глава французского МИД Жан-Ив Дриан и министр обороны Франции Флоренс Парли также подчеркнули, что новое тройственное соглашение отказывает Франции в общих интересах западных государств на Тихом океане и показывает отсутствие согласованности в действиях Запада, о чем Франции остается только сожалеть.

Джо Байден попытался успокоить Париж, заявив, что Франция существенно присутствует на Тихом океане и является «ключевым союзником» и что США стремятся «к более тесному сотрудничеству» как с Францией, так и с другими странами.

Западные страны усиливают свое присутствие на Тихом океане. Лондон объявил в начале сентября об отправке в регион авианосной группы, первой почти за два десятилетия. При этом вице-адмирал Бен Кей подчеркнул, что это вовсе не «бряцание саблей, а демонстрация готовности к сотрудничеству с партнерами и союзниками в регионе».

Пентагон также отправил группу во главе с авианосцем «Карл Винсон» и о продолжении патрулирования Южно-Китайского моря (ЮКМ), направленным против территориальных притязаний на него Пекина. В начале сентября американский военный корабль прошел в близости рифа Мисчиф и островов Спратли. Многие аналитики считают ЮКМ наиболее вероятным местом возникновения военного конфликта между США и КНР.

AUKUS углубляет сотрудничество между участниками соглашения, которые уже входят в более широкое соглашение - «Пять глаз» о совместном сотрудничестве в области радиоэлектронной разведки. Кроме США, Британии и Австралии, в нем участвуют также Канада и Новая Зеландия.