США увеличат военный контингент в Австрии

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о расширении американского военного присутствия США в Австралии, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. США расширят свое военное присутствие в Австралии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Reuters. «Мы одобрили важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии», – сказал он на совместной пресс-конференции с министром обороны Австралии Питером Даттоном.

Глава Минобороны Австралии заявил, что речь идет в том числе о ротационном присутствии всех типов военных самолетов США. «Мы также создали совместную материально-техническую базу для снабжения, технического обслуживания и поддержки нашей совместной деятельности», – сказал Даттон.

Ранее «Эксперт» писал, что США, Великобритания и Австралия создали новую «Антанту», партнерство с сильным акцентом на сотрудничество в военной сфере. Давние союзники планируют еще больше расширить и углубить военное сотрудничество и еще активнее делиться разведданными. Кроме этого, Вашингтон и Лондон помогут Австралии построить первую атомную субмарину. О значимости соглашения говорит хотя бы тот факт, что технологиями строительства подводных лодок США поделились на данный момент только с Лондоном. Новое соглашение – AUKUS (сокращение от Австралии, Соединенного Королевства и США), о котором объявили в виртуальном формате 15 сентября лидеры США, Великобритании и Австралии: президент Джо Байден, премьер-министр Борис Джонсон и премьер Скотт Моррисон соответственно, подписано на фоне роста влияния КНР в Индо-Тихоокеанском регионе и, очевидно, направлено против нее. Тем не менее, официальные лица в США, Великобритании и Австралии подчеркивают, что оно не направлено против какой-то конкретной страны.