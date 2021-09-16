Царицынский и Лианозовский молочные комбинаты станут более экологичными

Столичные молочные комбинаты уже не первый год реализуют масштабную экологическую программу, соответствующую глобальным принципам устойчивого развития. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Принадлежащие компании «Вимм-Билль-Данн» (входит в состав PepsiCo) Царицынский и Лианозовский молочные комбинаты, планируют свести к нулю выбросы углекислого газа (CO2) к 2040 году в рамках новой глобальной стратегии PepsiCo Positive (pep+). Компания также будет постепенно сокращать количество первичного пластика в упаковке продукции и использовать для нее перерабатываемые, компостируемые и биоразлагаемые материалы.

В июне правительство Москвы подписало меморандум о сотрудничестве с компанией PepsiCo Россия для достижения целей устойчивого развития (ЦУР).

«В 2019 году Москва стала участником пилотного проекта ОЭСР «Территориальный подход в достижении ЦУР» и сегодня активно работает над целями по экологии, сотрудничая в этом направлении с представителями столичных предприятий. Так, на Царицынском и Лианозовском заводах за последние пять лет удалось сократить потребление электроэнергии на 10%, сэкономив тем самым около 120 млн кВтЧас, на 18% снизить потребление воды и на 15% – выбросы углекислого газа», – отметил заместитель мэра.

Чтобы стать углеродно-нейтральной к 2040 году компания будет применять энерго- и ресурсосберегающие технологий, использовать практики восстановительного земледелия, изменит упаковку в пользу перерабатываемой, компостируемой и биоразлагаемой, а также будет выстраивать экономику замкнутого цикла.

Компания инвестирует в инфраструктуру по сбору и переработке упаковки и сотрудничает в этом вопросе с партнерами и поставщиками. Например, с компанией Tetra Pak планирует за несколько лет достичь кратного увеличения уровня переработки отходов комбинированной картонной упаковки.

К 2030 году также предполагается сократить на 50% использование первичного и переработанного пластика.

«Экологические инициативы столичных предприятий получают широкую поддержку со стороны города. С 2016 года компания «Вимм-Билль-Данн» имеет статус промышленного комплекса Москвы, что обеспечивает ей значительные налоговые льготы, а значит и средства на модернизацию производств. Кроме того, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) предприятию без торгов был предоставлен земельный участок в районе Восточное Дегунино. Там компания возводит производственные очистные сооружения для Лианозовского молочного комбината», – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

К концу этого года PepsiCo полностью перейдет на закупку энергии из возобновляемых источников – солнечных батарей и гидроэлектростанций. Это позволит компании сократить примерно на 30% парниковые выбросы от собственных производств.