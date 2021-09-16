ЦБ предложил продавать пенсионные продукты через финансовый супермаркет

Банк России готовит предложения по внесению изменений в закон о финансовых платформах, которые позволили бы приобретать через них пенсионные продукты и продукты микрофинансовых организаций. Об этом заявила советник первого зампреда ЦБ Елена Чайковская в рамках Международного банковского форума, передает агентство «Прайм».

«Если говорить о законе 2.0, то там есть четыре крупные инициативы, которые можно выделить. Это — использование биометрической идентификации, которая сделает бизнес еще более экстерриториальным и снимет географические барьеры; это — расширение продуктовой линейки на пенсионные продукты и на продукты микрофинансирования», — заявила Чайковская.

Кроме того, планируется предоставить доступ к маркетплейсам юрлицам, так как по действующему законодательству пользоваться их услугами могут только физлица. В поправках к закону также планируется прописать возможность финансовых платформ наравне с банками становиться агентами Агентства по страхованию вкладов. Сейчас средства можно возместить только в том случае, если вклад был открыт через платформу.

Закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», который регулирует работу маркетплейсов, вступил в силу в июле 2020 года. Этот онлайн-сервис позволяет гражданам приобретать финансовые продукты от разных организаций на одной платформе в круглосуточном режиме. По данным ЦБ, в реестре сейчас находятся четыре финансовых маркетплейса: «Финуслуги» (ПАО «Московская биржа»), «ВТБ Регистратор», «Инфинитум» и «Сравни.ру».

Как писал Expert.ru, финансовый маркетплейс – интернет-площадка, через которую люди получают возможность заключать договоры с банками, страховыми фирмами, управляющими компаниями. Сайт предоставляет гарантию безопасности платежей и выполнения условий. Все финансовые площадки должны быть включены в реестр Банка России и отсылать сведения о заключенных договорах в Регистратор, который следит за такими сделками и находится под контролем Банка России.