Центробанк назвал регионы с самой высокой инфляцией

Годовая инфляция в августе ускорилась в большинстве российских регионов. В среднем по стране в прошлом месяце она составила 6,68%. Значимое влияние на рост цен оказал высокий спрос, позволивший производителям закладывать в стоимость возросшие издержки, сообщается на сайте ЦБ. Наибольшее подорожание продуктов, товаров и услуг было зафиксировано в регионах Северного Кавказа (8%), снижение цен наблюдалось только на Урале, где инфляция уменьшилась до 5,49%.

«Ускорение инфляции в августе отмечалось во всех федеральных округах, кроме УФО, где замедлился рост цен на продовольственные товары и услуги. Наибольшее ускорение инфляции в августе наблюдалось в регионах Северного Кавказа, в основном из-за цен на непродовольственные товары», — говорится в комментарии Банка России.

Регулятор отметил рост цен на продовольствие по всей стране, в основном из-за значительного подорожания мясопродуктов. По данным ЦБ, производители перенесли в стоимость возросшие издержки на корма, ветеринарные препараты и упаковочные материалы.

Непродовольственные товары дорожали в августе из-за повышенного спроса, при этом рост цен на стройматериалы, максимально заметный в предыдущие месяцы, значительно замедлился. Рост стоимости услуг во многом был связан с динамикой цен на авиаперелеты, так как годом ранее в регионах ценовая политика авиакомпаний определялась неравномерной динамикой восстановления спроса, подчеркнули в ЦБ.

Наиболее заметно годовая инфляция ускорилась в Северо-Кавказском федеральном округе — до 8,01% после 7,48% в июле. На нее оказали влияние, в том числе, региональные факторы: увеличение спроса в сфере туризма и повышение тарифов некоторыми операторами мобильной связи. На ускорение инфляции в Краснодарском крае (до 7,76%) повлиял меньший, чем в прошлом году, урожай овощей, рост издержек производителей и повышенный потребительский спрос.

В Уральском федеральном округе в августе инфляция снизилась по сравнению с июлем на 0,18 п.п., до 5,49%. Произошло это, по мнению ЦБ, из-за увеличенного предложения овощей местного производства, а также из-за смягчения ценовой политики авиакомпаний и туроператоров.

Как писал Expert.ru, Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 6,75%. По его оценке, экономика России уже достигла допандемического уровня и возвращается на траекторию сбалансированного роста. Это, в свою очередь, приводит к более быстрому расширению спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. Среднесрочный прогноз ЦБ не меняется, но ожидается более долгий рост инфляции, чем прогнозировалось ранее.

Если ситуация будет развиваться в рамках базового сценария Банка России, то инфляция начнет замедляться только в четвертом квартале 2021 года и снизится до 4,0–4,5% лишь в 2022-м.