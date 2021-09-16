Турция отказалась признавать большинство российских вакцин

С 14 сентября въезд в Турцию российских туристов по сертификатам о вакцинации возможен только для привитых препаратом «Спутник V» или вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранений и Турцией, сообщает РБК со ссылкой на туроператоров ANEX Tour и PEGAS Touristik и Ассоциацию туроператоров России.

«Начиная с 14.09.2021 Турецкая Республика принимает из российских вакцин только Sputnik V. Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14.09.2021 и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста или результат теста на антиген», – говорится в сообщении ANEX Tour. При этом уточняется, что сертификат вакцинации должен быть на английском языке с указанием данных заграничного паспорта, а также с QR-кодом.Таким образом, сертификаты россиян, привитых «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», турецкими властями признаваться не будут.

При этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) отмечает, что официальные документы МВД Турции и посольства этой страны такого указания не содержат. При этом АТОР допускает, что циркуляр МВД Турции можно трактовать таким образом, что из российских вакцин безусловно признается только «Спутник V». «В циркуляре МВД Турции действительно говорится о том, что от предоставления тестов освобождены те иностранцы, которые «получили не менее двух доз (или одна доза вакцины Johnson & Johnson) двухкомпонентных вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения или же Турцией для экстренного использования, при этом должно пройти не менее 14 дней после последней дозы». Соответственно, так как «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт» к числу одобренных не относятся, остается только «Спутник V», единственная вакцина из всех российских, хотя и не признанная ВОЗ, но зато официально разрешенная Турцией для экстренного применения на своей территории», — говорится в материале на сайте АТОР.

10 сентября «Эксперт» сообщал, что туристам, привитым российской однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», для въезда в Турцию придется предоставить результат ПЦР или экспресс-теста или справку о перенесенном коронавирусе.

В июне министерство туризма Турции заявляло, что страна принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин.