В Италии обязали всех работников иметь санитарные пропуска

Власти Италии с 15 октября запретили жителям страны приходить на работу без санитарного пропуска, сообщает Euronews.

Работник может предъявить сертификат о вакцинации, свежий ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни. В противном случае им грозит штраф от 400 до 1000 евро.

На сегодня одну дозу вакцины от коронавируса получили около 75% итальянцев, а полностью вакцинировано 65% населения страны.

10 сентября «Эксперт» сообщал, что президент США Джо Байден планировал обязать всех работодателей, у которых работает 100 и более человек, вакцинировать своих сотрудников от коронавируса или еженедельно проверять на наличие инфекции. Это решение коснется около 80 миллионов человек и примерно 17 миллионов работников медицинских учреждений, получающих федеральные программы Medicare или Medicaid, которые также должны будут пройти полную вакцинацию.

Кроме того, Байден подпишет распоряжение, требующее вакцинации от сотрудников исполнительной власти и подрядчиков, которые работают с федеральным правительством, но без альтернативы проходить еженедельное тестирование на коронавирус.



Президент США намерен потребовать от Управления по охране труда (OSHA) установила правило, требующее проверки на кронавирус сотрудников всех компаний. Компаниям либо придется нести расходы за регулярное тестирование или переложить затраты на своих сотрудников. Эти меры призваны стимулировать сотрудников небольших компаний пройти вакцинацию от коронавируса.

В настоящее время в США полную вакцинацию от коронавируса получило 53% населения.