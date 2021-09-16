В Кремле прокомментировали доклад Европарламента об отношениях с Россией

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков ответил на доклад Европарламента об отношениях с нашей страной. По мнению представителя Кремля, суть этого доклада может вызывать лишь сожаление, передаёт РИА Новости.

«К нашему большому сожалению там не идёт речи о необходимости налаживания диалога <…> решения существующих проблем и разногласий путём общения на различных уровнях и по различным каналам. Поэтому суть доклада Европарламента по России может вызывать только сожаление», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что сегодня в Брюсселе Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, в котором власти ЕС призывают пересмотреть отношения с Россией в сторону ужесточения. Соответствующий документ поддержали 494 парламентария, против проголосовали 103, воздержались – 72.

В докладе, в частности, говорится о том, что Россия «угрожает миру и безопасности в Европе», в первую очередь, проведением крупномасштабных военных учений. Автор доклада также призвал ЕС бороться с российским вмешательством в дела объединения и стран «восточного блока», вести «выборочный диалог с Кремлем» и «поддерживать демократическое общество».

В этой связи страны ЕС не должны признавать итоги выборов в Госдуму в случае выявления «нарушения демократических процедур и международного права».

Напомним, решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран Евросоюза.

В нижней палате российского парламента данную инициативу уже назвали «очередным примером бесполезных советов».

