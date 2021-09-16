В Москве начали применять новую терапию для лечения коронавируса

Московские медики первыми в России применили для лечения COVID-19 новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител.

По словам заместителя столичного градоначальника Анастасии Раковой, такие антитела используют для лечения пациентов с высоким риском осложнения. В частности, новый протокол используют для лечения беременных. Специальные стационары для них открыли в городских клинических больницах № 15 имени Филатова и № 52, передаёт портал правительства Москвы.

Кроме того, вице-мэр рассказал, что по заключению врачебной комиссии для лечения женщин с коронавирусом в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител.

«В настоящее время в столице уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация COVID-19 и улучшение состояния пациенток. Сегодня такая терапия успешно используется в США, Франции, Германии, Италии и других странах», – резюмировала Ракова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что переболевшие коронавирусом входят в группу риска по заболеванию гриппом.

«У нас появилась группа риска дополнительная –это люди, которые перенесли ковид», – подчеркнула главный санитарный врач страны.

Попова при этом пояснила, что коронавирус наносит заметный ущерб иммунной системе.

«У кого-то она восстанавливается быстрее, у кого-то медленнее, но поражение иммунной системы при COVID-19 есть всегда. Поэтому, это новая группа риска и люди, которым нужно привиться от гриппа обязательно», – резюмировала Попова.