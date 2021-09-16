В России могут принудительно взыскать штрафы с Facebook и Telegram

У компаний Facebook и Telegram есть время до ноября для оплаты штрафов за нарушение российского законодательства, а затем эти долги будут принудительно взысканы с них, сообщает «Интерфакс». «Facebook до 29 сентября должны оплатить штрафы на сумму 26 млн рублей, до 19 октября – на сумму 17 млн рублей. Telegram должен до 24 октября оплатить сумму штрафов в размере 5 млн рублей, до 7 ноября - 7 млн рублей», – заявила информагентству пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. Она пояснила, что, если компании добровольно не исполнят решения суда, то материалы в отношении них будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Ранее в суде сообщили, что в отношении Twitter, которая с начала года не оплатила ни одного штрафа, приставам уже направлены материалы о принудительном взыскании 8,9 млн рублей. С начала года сумма общих штрафов, назначенных Facebook за нарушения российского законодательства составила более 80 млн рублей, Twitter - около 60 млн рублей, Telegram - около 40 млн рублей. Однако часть решений обжалованы и, следовательно, не обязательны для исполнения компаниями, так как могут быть отменены апелляционной инстанцией.

Ранее «Эксперт» сообщал, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России заявила, что представитель компании Apple, участвовавший в заседании, высказал готовность к ведению прямого диалога и содействию органам власти РФ, сообщает ТАСС.

«Позитивно восприняли готовность к "ведению прямого диалога и оказанию содействия органам государственной власти на всех уровнях", высказанную представителем компании Apple», – говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания комиссии.

В нем также отмечается, что имеющиеся данные и состоявшееся в четверг обсуждение с участием представителей американских цифровых компаний Google и Apple показали обоснованность претензий к ним «в части противоправного вмешательства в российские федеральные парламентские выборы 2021 года».