В США назвали Россию главной военной угрозой в ближайшие десять лет

Главной военной угрозой для НАТО в обозримой перспективе останется Россия, заявила на слушаниях в конгрессе Джулиэнн Смит, выдвинутая на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе.

«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», — сказала Смит. Она подчеркнула, что альянс много достиг в направлении по сдерживанию Москвы, если брать для рассмотрения период с 2014 года, когда разразился кризис на Украине. По ее словам, многое еще предстоит сделать в этом направлении.

«Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария», — сообщила Смит. Она считает, что необходимо отвечать на каждое действие Москвы, «идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках».

Смит отдельно остановилась в своей речи на вопросе по вводу в строй трубопровода «Северный поток — 2», пообещав в случае своего утверждения работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для США последствиях, которые влечет за собой экспорт по данному трубопроводу российского газа в страны Евросоюза. Кандидат на дипломатическую должность назвала трубопровод «плохой сделкой» и «геополитическим проектом», который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины.