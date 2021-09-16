В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции

В городе Лиски Воронежской области неизвестным мужчиной, проникшем на территорию районного отдела полиции, совершено нападение на сотрудников полиции, один правоохранитель ранен, сообщает пресс-служба МВД. После нападения мужчина скрылся на автомобиле, в настоящее время идет розыск преступника. По данным СМИ, нападавший также попытался привести в действие взрывное устройство, но официально эта информация пока не подтверждается.

По предварительным данным, нападавший подъехал к зданию ОМВД в Лисках примерно в 5:30 утра, после чего открыл огонь.

«Неизвестный проник на территорию райотдела полиции, ранил сотрудника полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию», - прокомментировали происшествие в пресс-службе управления МВД по Воронежской области.

Предполагаемые мотивы преступника и другие подробности не сообщаются.

Для задержания нападавшего в городе введен «план перехват», отдел полиции оцеплен сотрудниками полиции в бронежилетах. На месте работают сотрудники УФСБ по Воронежской области, сообщает Baza

