Европарламент утвердил доклад об ужесточении отношений с Россией

Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, в котором власти Евросоюза призывают пересмотреть отношения с Россией в сторону ужесточения, сообщает ТАСС итоги голосования.

Уточняется, что документ поддержали 494 парламентария, против проголосовали 103, воздержались — 72. В докладе, в частности, говорится о том, что Россия «угрожает миру и безопасности в Европе», в первую очередь, проведением крупномасштабных военных учений. Автор доклада также призвал Евросоюз бороться с российским вмешательством в дела объединения и стран «восточного блока», вести «выборочный диалог с Кремлем» и «поддерживать демократическое общество».

В этой связи страны ЕС не должны признавать итоги выборов в Госдуму в случае выявления «нарушения демократических процедур и международного права». Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран Евросоюза, сообщается на сайте ЕК.

Ранее Европарламент призвал Россию в проекте резолюции прекратить «неоправданное наращивание военных сил» для угроз соседним странам.

