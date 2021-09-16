Европейский эксперт оценила перспективы «Северного потока – 2»

Председатель испанской ассоциации Gas Industrial Вероника Ривьере оценила перспективы «Северного потока – 2». По её мнению, запуск этого газопровода приведёт к снижению цен на «голубое топливо» в странах Европы, передаёт РИА Новости.

«Мы ждём запуска «Северного потока – 2», который увеличит поставки газа на континент, – подчеркнула она. Тогда мы перейдём на рынок с большим количеством поставок по всей северной Европе». Эксперт при этом убеждена, что запуск газопровода поможет снизить «напряжение рынка». Второй фактор, от которого, как считает Ривьере, зависит цена этой зимой, – погода.

«Если будет очень холодно, то взлетит спрос на отопление, и рынок, что вполне естественно, подвергнется большему давлению», – полагает эксперт.

Также она отметила, что промышленный потребитель крайне озабочен нынешней ситуацией. По её мнению, это точечный рост, просто критический момент напряженности рынков, и ситуация вскоре улучшится. В этой связи Ривьере напомнила, что в мае 2020 года цена на «голубое топливо» в ЕС была рекордно низкой – всего 5 евро за МВт.ч. В мае 2021 года она была на уровне 2018 года, а сейчас приближается к 70 евро.

«Этот рост в Европе связан с заметно выросшем спросом на газ в Азии. Но закупочные цены на следующий год показывают тенденцию к снижению. Создается впечатление, что рынки Старого Света сегодня прогнозируют ослабление цен с весны», – резюмировала председатель испанской ассоциации Gas Industrial.

Напомним, 15 сентября стоимость октябрьского фьючерса на газ на бирже ICE Futures достигла 79 евро за МВт.ч, или 966 долл. за тысячу кубометров. В четверг она снижается примерно на 10%.

Ранее сообщалось, что глава направления сырьевой стратегии международного банка ING Варрен Паттерсон заявил, что цены на «голубое топливо» в Старом Свете будут оставаться на высоком уровне до конца этого года. По его мнению, к их снижению может привести быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2».

При этом он подчеркнул, что высокие европейские цены на газ сохранятся до начала 2022 года. Это связано с тем, что запасы в регионе намного ниже среднего, а также с тем, что спрос будет расти по мере того, как страны континента будут вступать в отопительный сезон.

«Я считаю, что зимой цены будут ещё высокими. Существует, однако, несколько факторов, которые могут привести к коррекции цен. В частности, если мы увидим быстрый запуск «Северного потока – 2», это поможет улучшить картину поставок», – считает эксперт.