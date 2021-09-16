Захарова предупредила, что терпение России в отношении американского бизнеса не безгранично

Мария Захарова – официальный представитель российского внешнеполитического ведомства – заявила, что наша страна исходит из того, что власти США незамедлительно примут меры по выполнению требований о невмешательстве во внутренние процессы в РФ.

При этом она предупредила, что терпение Москвы, которая пока воздерживается от возведения барьеров для американского бизнеса, не безгранично, передаёт RT.

«Мы исходим из того, что в Белом доме незамедлительно примут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», — заявила Захарова во время брифинга.

Ранее сообщалось, что председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ нижней палаты российского парламента

Василий Пискарев заявил, что ранее комиссия проводила телемост с участием руководства корпорации Google, в ходе которого была «продекларирована готовность к сотрудничеству и регулярной коммуникации с нами».

По словам депутата, во время телемоста были также представлены многочисленные примеры нарушения нашего законодательства, в том числе вмешательство в выборы, призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, пропаганду наркотиков в поисковой выдаче браузера, политическую цензуру и многое другое.

Кроме того, Пискарев напомнил, что представители Google подтвердили готовность работать в российском правовом поле и сами обозначили срок в шесть месяцев для устранения имеющихся нарушений.