Зеленский создал группу по «нейтрализации рисков» из-за «Северного потока – 2»

Президент Украины Владимир подписал распоряжение о создании рабочей группы по наработке предложений по «нейтрализации рисков» в связи реализацией проекта «Северный поток – 2», который «содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона».

«Рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах», – сообщает офис президента Украины.



Рабочую группу возглавил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Кроме того, в состав вошли председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель правления акционерного общества «Национальная акционерная компания« Нафтогаз Украины »Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



13 сентября «Эксперт» сообщал, что германский национальный регулятор – Федеральное агентство по сетям ФРГ (Bundesnetzagentur) – получил от компании Nord Stream 2 AG, которая будет заниматься эксплуатацией газопровода «Северный поток – 2», документы на ее сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы. «Компания Nord Stream 2 AG представила все документы, необходимые для проведения регулятивной экспертизы. Таким образом, в распоряжении Федерального агентства по сетям имеются четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и представить его в Европейскую комиссию», – заявил изданию глава отдела агентства по работе со СМИ и связям с общественностью Фите Вульф.

В Федеральном агентстве по сетям уточнили, что Nord Stream 2 AG обратилась за сертификатом в регулятивную палату 7 – в соответствии с параграфами 10-10e экономико-энергетического закона (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG). Срок, установленный разделом 4a(5) EnWG, отсчитывается от 8 сентября 2021 года, добавили в агентстве.