Акции дня: «Русал» в фокусе у трейдеров

Ростом котировок завершилась неделя для акций алюминиевой компании «Русал». В пятницу, 17 сентября на Мосбирже бумаги подорожали на +5,68% до 72,48 рублей за бумагу.

Интерес трейдеров к бумагам обусловлен ростом цен на алюминий, считают аналитики «Финама». Кроме того, ожидаемое в следующем году возобновление дивидендных выплат, чего компания не делала с 2017 года, может стать мощным драйвером для акций производителя, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Снижение компанией долговой нагрузки также подстегивает интерес трейдеров, отмечают эксперты BCS Express. Ключевым фактором привлекательности «Русала», по мнению стратега инвесткомпании Игоря Галактионова, является возможность делевереджа (снижения долговой нагрузки) за счет высоких цен на алюминий и денежных поступлений от участия в обратном выкупе акций «Норникеля». В частности, на этой неделе «Русал» сократил часть долга перед «Сбербанком» – на 27 млрд рублей – и на данный момент задолженность составляет 2,1 млрд долларов и 79,5 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи упал на -0,25% до 4035,17 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,60% до 1745,04 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:42 мск стоила 75,34 доллара за баррель (-0,44%). Российская валюта слабела – 72,78 рублей за доллар.