Азиатско-Тихоокеанский банк купил инвестор из Казахстана

Товарищество с ограниченной ответственностью из Казахстана Pioneer Capital Invest в ходе закрытого аукциона выкупило у Центробанка 100% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), который перешел регулятору в результате санации. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Победителем по результатам торгов определено ТОО "Pioneer Capital Invest", предложившее наибольшую цену в размере 14 000 000 013,13 рублей. Переход права собственности ожидается до 01.11.2021 года», — говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, победитель аукциона обязуется до 30 ноября перечислить ЦБ часть чистой прибыли банка за 9 месяцев 2021 года.

В ходе торгов принимали участие также Промсвязьбанк и Совкомбанк. Еще один инвестор, приглашенный ЦБ, заявку на аукцион не подавал.

Как уточняет казахский портал «Курсив», ТОО «Pioneer Capital Invest» было зарегистрировано в 2017 году, его руководитель Ербол Орынбаев также является председателем Совета директоров Jusan Bank. По словам члена правления Pioneer Capital Invest Евгения Пана, приобретение АТБ, имеющего сильные позиции в восточных регионах России, с головными офисами в Москве и Благовещенске, создаст хорошую основу для расширения деятельности финансовой группы Jusan.

Как писал Expert.ru, за весь 2020 год регулятор отозвал всего 17 лицензий — это минимальный показатель с 2012 года. Еще восемь банков сдали лицензию добровольно, это максимум за все время, половина из них были убыточны. Одиннадцати банков не стало в результате слияний — ровно такая же цифра была и год, и два года назад — какого-то влияния на рынок такие процессы не оказывают, как правило, это завершение процесса, начавшегося несколько лет назад, большинство присоединенных банков были ранее под процедурой санации.