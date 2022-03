Крах гигантской китайской компании грозит потрясениями глобальным рынкам

Аналитики предупреждают, что вполне возможное банкротство одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group больно ударит не только по китайской экономике. Его почувствуют на всех континентах, далеко за границами Китая.

«Крах Evergrande будет сильнейшим испытанием для финансовой системы Китая за многие годы»,- говорит о возможном банкротстве холдинга главный экономист по Азии Capital Economics Марк Уильямс.

Сейчас компания с большим трудом оплачивает счета поставщиков. Она уже дважды предупреждала инвесторов о возможном дефолте, а 16 сентября прекратила все операции с облигациями. Рейтинговые агентства уже не раз понижали рейтинг Evergrande из-за его крупных проблем с наличностью.

Первыми отреагировали на тяжелое положение Evergrande банки, начавшие отказывать в новых кредитах покупателям квартир в двух незавершенных жилищных проектах застройщика.

Конечно, проблемы Evergrande начались не сегодня. Они усилились в прошлом году после введения регулятором правил, призванных сдержать аппетиты строительных компаний.

В том, что последствия банкротства Evergrande испытает не только китайская, но и глобальная экономика, нет ничего удивительного. Холдинг входит в двадцатку крупнейших компаний Поднебесной и находится на втором месте в строительном секторе по объемам продаж. Трудно сказать, является ли Evergrande самой «задолжавшей» компанией планеты, но то, что по размерам долга – 300 млрд долларов (!) он занимает первое место на глобальном строительном рынке, очевидно.

Evergrande принадлежат свыше 1300 строительных объектов более чем в 280 китайских городах. Строительство – основной, но не единственный вид деятельности холдинга. Семь компаний, входящих в него, оказывают медицинские услуги, производят потребительские товары, электромобили и многое другое. У Evergrande есть даже собственный тематический парк.

Впечатляет и штат Evergrande. В компании работает 200 тыс. человек. Косвенно же он создает ежегодно более 3,8 млн рабочих мест. Акции и облигации Evergrande торгуются по всей Азии и на многих биржах других континентов.

Конечно, больше всего пострадавших будет в самом Китае. В первую очередь пострадают банки. Среди основных кредиторов Evergrande - China Minsheng Banking Corp., Agricultural Bank of China Ltd. и Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Кроме банков, которые тесно связаны со строительным сектором, от краха Evergrande, который гарантирует строительство всех проданных проектов, естественно, пострадают инвесторы и покупатели, которые уже начали устраивать акции протестов. Так, в понедельник к центральному офису компании в Шэньчжэне пришли около сотни инвесторов с требованием выплаты денег по кредитам.

Большие убытки понесут поставщики Evergrande. В августе экономисты S&P подсчитали, что в течение следующих 12 месяцев холдингу предстоит оплатить счета поставщиков и подрядчиков более чем на 240 млрд юаней (37 млрд долларов). Причем, ок. 100 млрд нужно оплатить в текущем году.

Последствия банкротства Evergrande окажутся настолько серьезными и масштабными, что не исключено вмешательство китайского правительства и помощь Центробанка. Здесь, похоже, ситуация из разряда «слишком большая и важная компания, чтобы обанкротиться». К тому же, вряд ли в Пекине захотят такое крупное экономическое потрясение накануне Съезда КПК, который пройдет в следующем году.

Еще более вероятной представляется реструктуризация долгов Evergrande.

«Наиболее вероятный сценарий – реструктуризация, при которой другие строительные компании возьмут незаконченные проекты Evergrande в обмен на его долю в земельном банке»,- считает Марк Уильямс.