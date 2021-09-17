Facebook заблокировал критиков карантинных мер в Германии

Социальная сеть Facebook удалила 150 аккаунтов, страниц и групп, связанных с немецким движением Querdenker («Мыслящие нестандартно»), которое критикует карантинные меры, принятые властями для борьбы против пандемии коронавируса, сообщает Deutsche Welle.

Глава отдела безопасности компании Facebook Натаниэль Глейчер в беседе с агентством dpa назвал этот шаг первой в мире акцией, направленной против объединения, которое причиняет «координированный вред обществу». По словам Глейчера, публикации, связанные с движением Querdenker, содержат ложную информацию на темы здоровья, разжигают ненависть и подстрекают к насилию.

Кроме того, страницы движения были удалены и в соцсети Instagram (принадлежащего Facebook), однако мессенджер WhatsApp (который также принадлежит Facebook) не заблокировал их аккаунты.

Основатель Querdenker Михаэль Бальвег заявил, что намерен в судебном порядке добиваться отмены блокировки ресурсов.

7 января «Эксперт» сообщал, что руководитель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что заблокировал аккаунты президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram как минимум на две недели. По словам Цукерберга причиной тому послужили «шокирующие события последних 24 часов».

«Президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время у власти, чтобы подорвать мирную и законную передачу власти своему избранному преемнику Джо Байдену. Его решение использовать свою платформу для оправдания, а не осуждения действий его сторонников у здания Капитолия справедливо обеспокоило людей в США и во всем мире. Вчера мы удалили эти заявления, потому что полагали, что их эффект - и, вероятно, их цель - спровоцировать дальнейшее насилие», – написал Цукерберг в Facebook.

При этом Цукерберг заявляет, что «общественность имеет право на максимально широкий доступ к политическим выступлениям, даже к спорным», но не сейчас, поскольку «нынешний контекст сейчас принципиально другой, связанный с использованием нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства».

6 января, после захвата здания Капитолия, Трамп обратился к своим сторонникам с просьбой соблюдать закон и разойтись по домам.

Twitter также заблокировал аккаунт Трампа.

Эти соцсети и ранее цензурировали посты Трампа, сопровождая их комментариями о ложности сообщения или вовсе закрывая доступ к ним.