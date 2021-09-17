Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил об отзыве для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по поставкам французских подводных лодок на сумму в 56 млрд евро, сообщает «РИА Новости». «По просьбе президента республики я принял решение немедленно отозвать в Париж для консультаций двух наших послов в Соединенных Штатах и ​​в Австралии... Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США», – сказал Ле Дриан.

Глава МИД Франции заявил, что выход Австралии из проекта по подводным лодкам и объявление о новом партнерстве с США по атомным подводным лодкам, «представляют собой неприемлемое поведение между союзниками и партнерами».

Ранее США, Великобритания и Австралия заключила соглашение в области обороны и безопасности AUKUS, которое предусматривает передачу Канберрое технологий создания атомных подводных лодок. В результате Австралия заявила о разрыве контракта с Францией на поставку подводных лодок.