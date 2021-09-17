Франция возмущена вероломством Вашингтона

Французское посольство в Вашингтоне отменило давно объявленный на пятницу, 17 сентября, прием в честь 240-летия Чесапиксого сражения, решающей морской битвы Американской войны за независимость, в ходе которой французский флот разбил британскую эскадру. Повод для отмены мероприятия, призванного показать тесные связи между Францией и США, вполне уважительный: один из союзников (США), по мнению другого, воткнул нож ему в спину.

Весь четверг после объявления о подписании нового соглашения AUKUS (сокращение от Австралии, Соединенного Королевства и США) из Парижа через Атлантику с попутным ветром летел шквал гневных заявлений высокопоставленных французских чиновников, возмущенных предательством Соединенных Штатов и Австралии. Для обиды гордым французам, наверняка, хватило бы одного подписания тройственного соглашения между США, Великобританией и Австралией, из которого исключена Франция, у которой, по логике участников соглашения и, в первую очередь, конечно, Вашингтона, нет интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. Французам обидно вдвойне, потому что в довершение к открытому пренебрежению добавилась обида и за то, что их в буквальном смысле этого слова «кинули» - перехватили многомиллиардный контракт на строительство подводного флота для Австралии.

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Наверное, в современной истории можно найти совсем немного примеров, когда французские чиновники использовали бы такие резкие и недипломатические выражения: обвиняли бы Джо Байдена в том, что он ведет себя, как Трамп (глава МИД Жан-Ив Ле Дриан); или, скажем, называли Австралию страной, которой нельзя доверять. Что касается Лондона, то многовековое негативное отношение к соседу в Париже сейчас настолько сильное, что Британию даже не упоминают, как будто под соглашением и нет подписи Бориса Джонсона.

Французские чиновники утверждают, что для них подписание AUKUS стало полнейшей неожиданностью и что они узнали о нем из статьи в Politico, хотя госсекретарь Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявили в четверг вечером, что США заранее сообщили Парижу о соглашении.

Дриану принадлежит и еще одно жесткое высказывание в адрес Вашингтона. Он сравнил сделку между Вашингтоном и Канберрой по субмаринам с ножом, вонзенным в спину Франции. Примирительные заявления из Вашингтона и, например, посольства Австралии в Париже о том, что Франция остается первостепенным стратегическим партнером для австралийцев, остаются без внимания. Не удивительно, потому что, кроме уязвленного самолюбия, к которому, правда, все союзники США давно должны привыкнуть, имея дело с Вашингтоном, прибавилась и потеря «контракта века» стоимостью 90 млрд австралийских долларов (56 млрд евро) на поставку Францией Австралии 12 неядерных подводных лодок. Теперь эти деньги достанутся Вашингтону и отчасти Лондону, которые построят австралийцам 8 субмарин с атомными двигательными установками, но, как подчеркивают участники тройственного соглашения, якобы не вооруженных ядерными ракетами и поэтому не нарушающими Договор о нерастространении ядерного оружия. Об отмене контракта Канберра предупредила Париж за пару часов до объявления о подписании AUKUS.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока, кажется, подписание тройственного соглашения и отмену контракта века не комментирует. По крайней мере, в заявлении Елисейского дворца по результатам его встречи с Ангелой Меркель, состоявшейся 16 сентября, о нем нет ни слова. Наверное, не хочет испытывать неловкость и краснеть, когда придется жать руку «кинувшим» его коллегам: Джо Байдену и Борису Джонсону. Хотя для него эта история вполне может стать настоящим ударом ножа в спину, потому что через семь месяцев во Франции пройдут президентские выборы, в которых он планирует участвовать.

Теперь неизбежно возникнут вопросы о финансовом положении французской судостроительной компании Naval Group, которая и должна была строить субмарины для Австралии и которой сейчас, очевидно, придется увольнять сотрудников.

Кроме очередного доказательства того, что Соединенным Штатам нельзя доверять (как будто кому-то еще нужны доказательства после недавнего ухода американцев из Афганистана), история с AUKUS и контрактом должна опустить на землю противников США, которые после вывода американских войск из Афганистана сейчас взахлеб твердят, что это «закат» Америки. О каком «закате» можно говорить, если гарантиям безопасности из Вашингтона даже после кадров из аэропорта Кабула доверяют больше, чем гарантиям и обещаниям других стран?

Несмотря на возмущение французских министров едва ли в отношениях между США и Францией что-то изменится. Это вынуждены сейчас признавать даже те самые французские чиновники, которые ругают союзников из-за океана последними словами.

Кстати, еще одним оргвыводом после подписания AUKUS стала отмена Парижем встречи министров иностранных дел Франции, Индии и Австралии. Они должны были провести переговоры во время Генассамблеи ООН, которая начнет работу на следующей неделе в Нью-Йорке. О том, что Блинкен и Псаки врут, утверждая, что американцы заранее предупредили Париж об AUKUS, между прочим, говорит и то, что подготовка к встрече глав МИД шла полным ходом еще в среду.