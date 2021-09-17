«Газпром» прокомментировал требование депутатов Европарламента о расследовании

«Газпром» заявил, что поставляет европейским потребителям весь объем газа согласно контрактам, а также стремится по мере возможности покрывать и дополнительный спрос, сообщает «Интерфакс».

«За 8,5 мес. текущего года "Газпром" увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 138,6 млрд куб. м. Компания продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд куб. м за тот же период 2018 года). Рост по сравнению с аналогичным показателем 2020 года на 17,4%, или на 20,6 млрд куб. м», – заявили в «Газпроме».

Ранее «Эксперт» сообщал, что группа из 40 депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия «Газпрома», которые якобы привели к росту цен на газ в Европе. Еврокомиссия подтвердила получение запроса парламентариев, но заявила, что считает рекордный рост цен на газ в Европе результатом объективных факторов.

15 сентября «Эксперт» сообщал, что президент Европейского общества инженеров и промышленников Самюэль Фурфари рассказал, когда прекратится рост цен на газ в странах Евросоюза. По его мнению, это временное явление, так как дефицита «голубого топлива» в целом нет, передаёт РИА Новости.

«На мой взгляд, это вопрос двух или трех месяцев, — подчеркнул эксперт. – Это повышение стоимости носит временный и циклический характер, в Европе нет недостатка газа, спрос и предложение на топливо скоро сбалансируются».

Напомним, 14 сентября стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на природный газ на бирже ICE Futures достигла 65,5 евро за кВт.ч, или 800,2 долларов США за тысячу кубометров.

До начала периода отбора газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень заполнения подземных газовых хранилищ составил 70,75%, что на 15,6% ниже среднего уровня за последние пять лет.