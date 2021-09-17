Глава ЦБ рассказала о перспективах цифрового рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК сообщила, что перед регулятором не стоит сверхзадача сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег. По ее мнению, люди сами постепенно оценят его плюсы.

«Безналичные тоже постепенно завоевывали популярность. Когда это технологически стало удобнее и проще, практически взрыв безналичных технологий произошел. У нас позиция всегда была, что надо сделать удобными безналичные, и тогда люди просто откажутся от наличных, что мы и увидели. Запретами такие вещи нельзя сделать, люди должны сами выбрать», — заявила Набиуллина.

Использование цифрового рубля будет выгодно простым гражданам из-за постоянной доступности к кошельку вне зависимости от банка, где открыт счет. Кроме того, по словам главы ЦБ, будут установлены более привлекательные тарифы на уровне Системы быстрых платежей. Нынешний уровень технологий позволяет уменьшать транзакционные издержки, отметила Набиуллина. Кроме того, с введением цифрового рубля могут возникнуть «дополнительные элементы», например, офлайн-платежи там, где нет интернета.

«Мы считаем, что вот эти качества будут востребованы, люди будут постепенно пробовать, смотреть какие-то платежи. Если это будет удобнее, будут переключаться, будут держать деньги в трех формах, как сейчас в двух держат», — подчеркнула Набиуллина.

Как писал Expert.ru, цифровые валюты Центробанков не следует путать с криптовалютами, потому что их выпускают и контролируют власти. Цифровой рубль должен появиться уже во второй половине текущего года. По стоимости он будет таким же, как и традиционный наличный рубль. Над созданием своих национальных цифровых валют работают многие центральные банки, потому что они облегчат проведение финансовых транзакций между странами.