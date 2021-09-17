Компания Shell построит в Роттердаме крупный завод по выпуску биотоплива

Британо-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сообщила о планах построить предприятие по выпуску биотоплива в своем энергетическом и химическом парке в Роттердаме, передает «Интерфакс».

По предварительным расчетам предприятие будет выпускать 820 тысяч тонн продукции в год, что позволит ему стать одним из крупнейших в Европе по объемам производства экологически чистого авиационного топлива и возобновляемого дизеля, а также занять ведущее место в данном сегменте.

«Будучи построенным, этот завод станет одним из крупнейших в Европе по производству экологически чистого авиационного топлива (SAF) и возобновляемого дизельного топлива из отходов», - говорится в сообщении.

В компании подтвердили, что окончательное решение по данному вопросу принято, и уже в 2024 году может начаться выпуск биотоплива из пищевых отходов, отработанного животного жира и других промышленных и сельскохозяйственных остаточных продуктов, которые будут перерабатываться в топливо на основе новейших технологий, разработанных Shell.

Ранее сообщалось о том, что Дания, Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия планируют увеличить объемы обязательного содержания биотоплива в авиакеросине до 5%. При этом многие специалисты полагают, что биотопливом едва ли удастся заменить традиционные источники энергии.