Курс доллара: эксперт назвал фундаментальную стоимость рубля

В четверг рубль закрылся в нисходящем тренде к доллару и в незначительном плюсе к евро на фоне их динамики на рынке Forex.

Стартовав утром на Московской бирже с 72,26 в паре с «американцем» и по 85,40 – с «европейцем» к закрытию основной сессии «россиянин» торговался разнонаправленно.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,52 руб., что на 24 коп. дороже, чем было сутками ранее. Евро в это же время стоил 85,32 руб., что всего 5,5 коп. дешевле чем при закрытии среды.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Таким образом, вчера рубль отыгрывал динамику основных резервных мировых валют на глобальном рынке. Напомним, пара евро-доллар снижалась в четверг на Forex, так как игроки перешли в режим ожидания очередного заседания ФРС, которое запланировано на 21-22 сентября. Кроме того, рынки отыгрывают последние данные по макроэкономической статистике США, которые превзошли прогнозы экспертов.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» напомнил, что к середине вчерашнего дня пара евро-доллар падала на 0,4%. Это привело к тому, что «россиянин» просел к «американцу» и прибавил к «европейцу» на отечественном рынке.

В целом, как считает эксперт, рубль не может пока в полной мере отыгрывать рост мировых цен на «чёрное золото» из-за частичного бегства глобальных игроков из риска. Кроме того, по мнению Кравченко, нацвалюту сдерживает негатив на развивающихся рынках, которые находятся под давлением из-за угрозы новых волн пандемии COVID-19.

Также отрицательно влияют на курсовую динамику распродажи на финансовом рынке КНР, а также ожидания по сворачиванию стимулирующих мер в США.

«Но статистка по американской инфляции может пока отсрочить период начала нормализации ДКП Федрезервом, что позитивно для валют сегмента ЕМ, в том числе для рубля. Однако до очередного заседания ФРС игроки продолжат занимать выжидательную позицию. А с учётом дорожающей нефти рубль уже в самой ближайшей перспективе имеет все шансы обновить максимум с начала сентября и приблизиться к 72,00. Впрочем, это судя по всему ненадолго, так как усиление негатива на развивающихся рынках развернёт эту валютную пару к 73,50», – прогнозирует эксперт.

Эксперт назвал фундаментальную стоимость рубля

Дмитрий Бабин из БКС считает, что в начале вчерашних торгов рубль дешевел, реагируя на умеренную просадку мировых цен на нефть и негативную динамики глобальных рынков. Однако незадолго до старта основной российской сессии внешняя ситуация улучшилась, что вызвало укрепление нацвалюты, которая в паре с единой валютой ЕС обновила годовой максимум на фоне снижения евро на рынке Forex.

Как пояснил Бабин, первоначально глобальные фондовые индикаторы находились под давлением, но позже стали возвращать утраченные ранее позиции. По мнению эксперта, негативом для всех валют ЕМ, в том числе для рубля, выступает регуляторная активность властей Поднебесной в корпоративном секторе.

На этот раз в фокус их контроля попал игорный бизнес. Кроме того, в Китае фактически начались репрессии против финансовых блогеров, которые якобы излишне негативно высказываются об экономике страны, или подозреваются в информационном манипулировании фондовым рынком.

«Всё это заставляет глобальных игроков уходить из риска в более защитные активы, что негативно сказывается на курсе рубля к доллару», – отметил эксперт.

В свою очередь Егор Жильников из Промсвязьбанка уверен, что предпосылок для укрепления рубля в ближайшей перспективе нет.

Как пояснил эксперт, на приближающемся заседании американского центробанка вероятнее всего можно ждать начала в изменении риторики регулятора, который намекнёт на плавное сворачивании стимулирования экономики.

«А это на фоне перегретого, на наш взгляд, рынка «чёрного золота», может отправить пару доллар-рубль в середину нашего прогнозного диапазона 72,50-74,50. Правда, некоторые коррективы могут внести налоговые выплаты и возможный рост аппетитов инвесторов к валютам сегмента ЕМ, что потенциально может вызвать движение «россиянина» к его фундаментальной стоимости в 69,90 руб. за доллар», – заявил Жильников.