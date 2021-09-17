Курс доллара: рубль устремился вниз

Стартовав утром к доллару на уровне 72,41 руб., а к евро на отметке 85,17 руб., к 17:00 мск на торгах Московской биржи «россиянин» подешевел к основным резервным мировым валютам. Так, курс доллара составлял 72,65 руб., а курс евро – 85,37 руб. При этом индекс DXY с 92,46 пункта повысился до 92,86.

Как отметил Дмитрий Бабин из БКС, в начале сегодняшней сессии рубль укреплялся на фоне роста мировых рынков. Однако затем «чёрное золото» перешло к снижению, вызвав падение российской валюты – тем самым рубль устремился вниз.

Вслед за негативным началом дня глобальные площадки устремились вверх, но после открытия европейских торгов сдали позиции. Нефтяные цены сегодня демонстрируют умеренно нисходящую динамику.

«Мировые рынки по-прежнему выкупают провалы, пользуясь сохранением большого объёма ликвидности, предоставленного ключевыми центробанками в рамках монетарного стимулирования экономики, – подчеркнул Бабин. – Однако угроза сворачивания этих мер препятствует развитию устойчивого роста для всего риска. Дополнительную неопределенность создает проблема пандемии COVID-19. Новые штаммы препятствуют её решению с помощью массовой вакцинации».

