Медик назвала «убийц» холестерина

Всего три продукта в ежедневном рационе позволят быстро снизить уровень холестерина в крови и, как следствие, риск болезней сердца и сосудов, рассказала британский врач Дебора Ли. Об этом пишет Express.

Повышение уровня холестерина чаще всего связано с неправильным питанием, рассказала медик. Но бывают случаи, когда причиной дисбаланса могут стать заболевания почек, гипотиреоз, ожирение, нервная анорексия, курение или употребление большого количества алкоголя. Также уровень холестерина зачастую повышен у любителей соленой пищи, жирного мяса колбас, выпечки и десертов, пояснила Ли. Она не советует отказываться от всего вышеперечисленного, а только ограничить употребление таких продуктов.

Для снижения уровня холестерина Ли посоветовала заменять насыщенные жиры, ненасыщенными, к примеру, орехами, бобовыми. Также медик советует включить в рацион оливковое и кунжутное масла, красную рыбу и мясо птицы.

Вторым средством для борьбы с холестерином является клетчатка. Врач советует употреблять «цельнозерновые продукты с повышенным содержанием клетчатки, такие как черный хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия».

Третьей группой продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина в крови являются продукты, обогащенные станолами и стеринами — молоко, йогурты и спреды, употребление которых от 1,2 до 2,4 граммов в день поможет снизить холестерин на 10%, добавила Ли.

