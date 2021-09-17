Миллер рассказал о конкурентном преимуществе «пилы «Газпрома»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Международного делового конгресса (МДК) заявил, что конкурентным преимуществом «Газпрома» является его способность резко увеличивать производство в ответ на меняющийся спрос. Это явление предправления компании он образно назвал «пилой «Газпрома».

При этом, по словам Миллера, уровень сезонной неравномерности в производстве компании, сейчас составляет более двух единиц, а пиковые добычные мощности, задействованные в течение года только несколько дней – почти 150 млрд кубов газа, передаёт РБК.

Кроме того, он предположил, что цены на «голубое топливо» в странах ЕС в ближайшее время могут обновить недавно поставленные рекорды.

«Дело в том, что в европейских подземных хранилищах сейчас наблюдается серьезный дефицит запасов газа. В этой связи уже сейчас понятно, что

Старый Свет войдёт в эту зиму с дефицитом — вопрос только, с каким объёмом дефицита», – резюмировал глава «Газпрома».

Ранее «Эксперт» сообщал, что председатель испанской ассоциации Gas Industrial Вероника Ривьере оценила перспективы «Северного потока – 2». По её мнению, запуск этого газопровода приведёт к снижению цен на «голубое топливо» в странах Европы.

«Мы ждём запуска «Северного потока – 2», который увеличит поставки газа на континент, – подчеркнула она. – Тогда мы перейдём на рынок с большим количеством поставок по всей северной Европе».

Эксперт при этом убеждена, что запуск газопровода поможет снизить «напряжение рынка». Второй фактор, от которого, как считает Ривьере, зависит цена этой зимой, – погода.

«Если будет очень холодно, то взлетит спрос на отопление, и рынок, что вполне естественно, подвергнется большему давлению», – полагает эксперт.

