Московский банк лишили лицензии за расчеты с онлайн-казино

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Коммерческий банк «Платина». По величине активов он занимал 246 место в банковской системе РФ, сообщается на сайте ЦБ.

По данным регулятора, этот банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, «Платина» в значительных объемах проводил непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов граждан с букмекерскими конторами и онлайн-казино.

ЦБ назначил временную администрацию по управлению этой коммерческой организацией для осуществления фyнкций, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

КБ «Платина» является участником системы страхования вкладов, поэтому его вкладчики смогут вернуть свои средства с начисленными процентами, но не более чем 1,4 млн рублей.

Как уточняет РБК, в 1997 году на базе одного из отделов «Платины» была создана первая российская электронная платежная сиcтема CyberPlat, которая стала самостоятельной компанией в 2000 году. В 2020-ом CyberPlat начал работать как сервис денежных переводов от юридических лиц физическим (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей Банка России.

Как писал Expert.ru, ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у мордовского «Актив банка». Решение было принято по причинам занижения кредитной организацией размеров необходимых резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Также ЦБ отметил, что основную часть кредитного портфеля банка составляли проблемные займы. Кроме того, «Актив банк» проводил операции, которые были призваны искусственно поддерживать величины капитала.

