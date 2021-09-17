В отходах остро не хватает квалифицированных менеджеров

Как заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сегодня в нашей стране практически нет квалифицированных управленцев в сфере управления отходами. По его мнению, подготовка таких кадров является одним из важнейших направлений для отечественной высшей школы.

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«На сегодняшний день в России практически нет квалифицированных менеджеров, которые могут работать в компаниях региональных операторов и организовывать грамотно раздельный сбор мусора, — передает ТАСС слова Иванова, сказанные на встрече с руководством Высшей школы менеджмента СПбГУ. — Я надеюсь, что первые управленцы, в том числе для Санкт-Петербурга, будут здесь в скором времени выпускаться и улучшать экологическую ситуацию в России».

Особенно актуальной проблема переработки отходов в России стала в последние годы, а официально реформа отрасли стартовала 1 января 2019 года. К 2024 году только в рамках нацпроекта «Экология» планируется построить 220 современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Целью реформы было заявлено сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Однако, как показала практика, реформа пока так и не привела к каким-либо заметным результатам. Напротив, постоянная реорганизация сама по себе стала источником проблем для большинства регионов.

Генеральный директор компании «Инконсалт К» Ирина Короткова считает, что одним из инструментов удовлетворения запросов отрасли в специалистах новых профессий станет постановление №218 правительства РФ от 2010 года, по которому государство компенсирует промышленникам в виде субсидий стоимость научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР), заказанных в российских вузах и научных организациях.

«Будучи оператором этой программы, предусматривающей кооперацию науки и промышленности, мы видим активное взаимное движение между компаниями реального сектора экономики и университетами. Прозрачная и логичная механика 218-го постановления предполагает постоянный и тесный обмен знаниями и опытом, — говорит эксперт. — Это приводит к тому, что актуальные запросы бизнеса отрабатываются вузами не только в виде создания новых технологий, высокотехнологичных производств и услуг, но и к разработке современных образовательных программ в самих вузах».

По словам Коротковой, экологическая повестка активно набирает обороты: по 218-му постановлению в этой сфере реализованы и реализуются ряд крупных проектов. Эксперт не сомневается, что требующая высокотехнологичных решений область переработки отходов воспользуется эффективными существующими алгоритмами, которые решают целый спектр задач как по созданию технологий, так и по взаимной интеграции образования и промышленности.

Управление отходами сегодня — очень большой рынок, который власти пытаются очистить от криминальных сообществ, выстроив эффективную систему контроля и утилизации, говорит руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Он признает при этом, что сейчас в России практически нет вузов, готовящих специалистов в области обращения с отходами, тогда как отрасль нуждается в профессиональных кадрах.

Между тем, вопросы экологии является острой политической проблемой для целого ряда регионов, напоминает эксперт. Экологические кризисы случались в Архангельской области и Башкирии, экологические сообщества граждан становятся участниками политических процессов (например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). В результате перед властью встают вопросы администрирования и управления политическими кризисами с экологическим подтекстом. «Мусорная» реформа выступила мощным драйвером развития этого сектора экономики: масштабные финансовые ресурсы, вкупе с хорошей маржинальностью бизнес-процессов, генерируют новые рабочие места для квалифицированного персонала.

Инициатива по подготовке разнопрофильных специалистов — это всегда хорошо и дает дополнительные бонусы вузам и тем чиновникам, которые эти специальности продвигают, полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Но возникает один вопрос: зачем это направление нужно в России, если учесть, что толку от его выпускников в ближайшие годы не будет никакого?

По его словам, ситуация с мусором после мусорной реформы лучше не стала: часть операторов ушла с рынка, стоимость вывоза мусора выросла в разы, а какого-либо реального толка от всех этих процессов как не было, так и нет. В России по-прежнему перерабатывается около 7% мусора при показателях

ведущих стран в этом направлении в 99%. Средний показатель по развитым странам — от 60%. Швеция, например, перерабатывает 50,6% мусора, а 48,6% сжигает на мусорных теплоэнергостанциях, трансформируя его в отопление для населения.

А что происходит в России? А в России ищутся дополнительные места для свалок, констатирует Николай Переславский. По его мнению, необходимо не готовить «мусорных» специалистов, а заниматься вопросом развития инфраструктуры для переработки и сжигания мусора — причем, со вторым тоже нужно быть аккуратным, поскольку эта история может перетечь в полигоны складирования токсичной золы. Поэтому нужны инвестиции и привлечение к работе в этом направлении топовых специалистов из-за рубежа, а не показательное создание новой специальности в одном вузе с такой помпой, как будто через несколько лет несколько впускников этой программы решат все проблемы с мусором.