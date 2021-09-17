Набиуллина ожидает инфляцию в сентябре в пределах 7%

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью РБК заявила, что инфляция в сентябре этого года составит около 7%, а затем начнет снижаться.

«Я бы не стала гадать. Где-то в районе 7%, наверное, инфляция будет в сентябре... Будем надеяться, что это действительно пиковые значения», – сказала глава Банка России.

Набиуллина отметила, что ужесточение кредитно-денежной политики неизбежно приведет к снижению уровня инфляции. «Плато – это понятие относительное, инфляция вполне может отклоняться на плюс-минус 0,1 п.п. По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен, на 0,1%.Инфляция снизится под влиянием того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов, и того, что будет сказываться эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, которое мы начали с марта», – сказала она.

10 сентября «Эксперт» сообщал, что на заседании Совета директоров Банка России, которое состоялось в пятницу, 10 сентября, регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 6,75% годовых. Тем самым показатель достиг максимума с осени 2019 года.

При этом регулятор указал на возможность дальнейшего повышения ставки на следующих заседаниях.

Напомним, это уже пятое подряд ужесточение ДКП в стране. 19 марта Банк России после длительного перерыва впервые повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5% годовых. 23 апреля ЦБ повысил ключевую ставку ещё на 0,50 пункта, до 5,00% годовых.

При этом уже тогда регулятор подчеркнул, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной ДКП. 11 июня регулятор повысил ключевую ставку на 0,50 пункта, до 5,50% годовых, а 23 июля – сразу на 1,00 пункт, до 6,50% годовых.

Следующее заседание Совета директоров российского Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос о ставке, состоится 22 октября 2021 года. При этом заседание будет опорным. По его итогам в пресс-релиз ЦБ будет включена таблица с обновленным среднесрочным макроэкономическим прогнозом. Доклад о ДКП опубликуют через неделю после указанных заседаний Совета директоров Банка России (на шестой рабочий день).

Напомним, согласно данным, вышедшим 8 сентября, инфляция в августе 2021 года в России ускорилась и составила 6,7% против 6,6% в июле.