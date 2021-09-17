Набиуллина раскрыла детали финансовой интеграции России и Белоруссии

Финансовая интеграция России и Белоруссии может начаться с введения общих лицензий на банковскую деятельность, сообщила в интервью РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что эта мера необходима для предоставления кредитным организациям возможности работать не только на национальном рынке.

На прошлой неделе совет министров Союзного государства одобрил некоторые пункты из 28 программ по экономической интеграции России и Белоруссии. В перечень входят проект взаимного допуска банковских и страховых организаций на российский и белорусский рынки, а также создание единой системы страхования вкладов.

Расширение допуска коснется не только РФ и Белоруссии, также мера затронет другие страны Евразийского экономического союза — Казахстан, Армению и Киргизию, отметила глава ЦБ.

По ее словам, национальные стандарты отменены не будут, — общая лицензия будет включать одинаковые и повышенные требования к организациям.

В настоящее время банковское регулирование Москвы и Минска происходит по общим стандартам, добавила Набиуллина. Но при этом схемы во многом различны, поэтому пока объединить их не получится.

В том же интервью Набиуллина сообщила, что наступление мирового финансового кризиса маловероятно, а роль доллара на российском и мировом рынках останется большой, хотя и будет постепенно снижаться.

