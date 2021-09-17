Наблюдатели заявили о DDoS-атаках на портал дистанционного голосования

Небольшие DDoS-атаки наблюдаются на электронное голосование в Москве, рассказал журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

«У нас одновременно идут DDoS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные», - сказал Венедиктов.

Он отметил, что из-за большой очереди и DDOS-атак увеличилось до пяти минут время ожидания в ходе электронного голосования, сама система работает в штатном режиме.

По информации ТАСС, среднее время ожидания в очереди на дистанционную процедуру голосования в Москве в настоящее время составляет 10-15 минут.

17-19 сентября в России проходят выборы в Госдуму. Три дня на голосование было выделено по решению ЦИК, параллельно проходят региональные и муниципальные выборы.

