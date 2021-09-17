Названы города, где россиянам готовы платить самые высокие зарплаты

Эксперты сервиса «Работа.ру» в ходе специального исследования определили города, где россиянам готовы платить самые высокие зарплаты по наиболее популярным профессиям.

Отмечается, что чаще всего наши соотечественники интересуются вакансиями на место продавца-кассира, комплектовщика и водителя. На этих позициях в некоторых регионах страны соискателям предлагают оклады до 100 тыс. руб.

В частности, в Сочи продавец-кассир может заработать в месяц 84 тыс. руб., чуть меньше – в Казани и Калининграде. Комплектовщикам товаров в Москве готовы платить до 100 тыс. руб., в Волгограде и Владивостоке — до 74 тыс. руб.

Водителей выше всего оценивают в Калининграде – здесь им предлагается зарплата в 104 тыс. руб. На такую же сумму можно рассчитывать водителям также в Красноярске. Грузчикам в Екатеринбурге предлагают до 69 тыс. руб. Чуть меньше может получать разнорабочий в Ростове-на-Дону, передаёт РИА Новости.

Ранее «Эксперт» сообщал, что российские работодатели оценили свою готовность повысить зарплаты сотрудникам.

Согласно результатам исследования портала «Работа.ру», 36% участников опроса собирались во втором полугодии 2021 года увеличить ежемесячные выплаты работникам. Не планировали этого делать – 62% респондентов, а ещё 2% и вовсе хотели их снизить. 54% опрошенных работодателей заявили, что в этом году уже поднимали зарплаты сотрудников.

